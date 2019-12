Buoni propositi 2020: come prepararsi al meglio per fare il salto di carriera

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno arriva sempre il momento dei buoni propositi. Tra questi, viene spesso ritagliato uno spazio per l’ambito professionale. Una volta tirate le somme dell’anno appena trascorso, si pensa a come migliorare la propria situazione lavorativa nel nuovo anno.

Page Personnel, brand di PageGroup, società attiva nella ricerca e selezione di impiegati e giovani professionisti qualificati, condivide alcuni consigli su come iniziare al meglio il 2020:

Aggiorna il tuo CV

Sia che tu stia cercando il tuo primo lavoro, che tu abbia deciso che è il momento di cambiare, puoi sfruttare il tempo libero delle vacanze per sistemare al meglio il tuo curriculum.

Ricordati che circa il 90% dei selezionatori italiani apprezza molto l’accuratezza dei dettagli, tra i quali non possono mancare responsabilità maturate ed esperienze professionali.

Sintesi e sincerità sono le caratteristiche essenziali, dato che il 65% dei recruiter preferisce CV di al massimo due pagine e solo il 15% si dice tollerante nei confronti di piccole bugie sulle proprie qualità.

LinkedIn

Spesso le candidature partono proprio da Linkedin, ma non solo; i recruiter visitano i profili dei candidati per farsi un’idea più approfondita. Per lasciare una buona prima impressione, un’immagine curata e professionale è il punto di partenza.

La scelta della foto profilo deve essere allineata a ruolo e responsabilità ricoperte, quindi abolite foto in costume o selfie in discoteca. Consigliamo di aggiornare la foto profilo ogni 5 anni e di non avere espressioni troppo accigliate, ma neanche esageratamente allegre; un sorriso è il modo migliore per evocare cordialità e autostima. Dopo l’immagine, la descrizione è la prima cosa che gli head hunter leggeranno.

È quindi fondamentale scegliere 3 parole chiave come base di partenza per sviluppare il contenuto. Descrivi i tuoi obiettivi di carriera e la strategia per realizzarli.

Come ultimo consiglio, ti ricordiamo che i recruiter vanno a sbirciare anche gli altri tuoi profili social. Cerca quindi di trasmettere sempre una buona immagine di te stesso, anche nei momenti più informali.

Negoziare lo stipendio

Se stai già lavorando e pensi che per il prossimo anno ti meriti un aumento di stipendio, o se hai intenzione di affrontare dei colloqui di lavoro, ricordati che esistono alcuni metodi di negoziazione che possono aiutarti.

Come prima cosa, quando inizi una trattativa devi avere aspettative realistiche e precise, basate sulle tue competenze, sull’esperienza e sullo standard attuale di mercato.

Un errore comune è quello di focalizzarsi sullo stipendio, tralasciando l’intero pacchetto retributivo (che comprende benefit, prestazioni pensionistiche, formazione, flessibilità e molto altro).

È bene prendere in considerazione tutti questi elementi, oltre alla possibilità di accettare uno stipendio un po’ più basso in entrata, sapendo che il percorso di crescita nell’azienda di riferimento ti permetterà di avere importanti scatti in futuro.

Tieni a mente che, durante un colloquio, è buona norma lasciare che sia l’intervistatore a intavolare l’argomento economico.

Da parte tua sii pronto a mostrare con precisione la tua RAL attuale e dimostrati sicuro di te quando presenti le tue richieste, ma sii equo e realistico. Rispetta sempre il tuo capo e te stesso, gestendo la tua trattativa con fermezza, educazione e stile. Mai con aggressività.

Formazione professionale

Formazione e aggiornamenti professionali sono sempre un ottimo investimento. Le vacanze di Natale potrebbero essere l’occasione per selezionare quelli più adatti alle tue necessità.

Le aziende presenti sul territorio segnalano una crescente esigenza di competenze tecniche, sempre meno reperibili sul mercato, ma indispensabili nei processi di sviluppo dell’innovazione e di conseguenza della competitività. In questi casi, per ricevere una formazione di qualità, bisogna rivolgersi a dei professionisti.