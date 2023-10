Buoni fruttiferi postali, nuove emissioni. Le opportunità

Poste Italiane ha annunciato la disponibilità dei nuovi Buoni Fruttiferi Postali, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, che sono ora esclusivamente offerti da Poste Italiane.

Questi Buoni Fruttiferi Postali offrono la possibilità di investire anche importi modesti e sono caratterizzati dall’assenza di costi di emissione, gestione e rimborso, con l’unica eccezione degli obblighi fiscali. Viene applicata una ritenuta fiscale del 12,50%. Inoltre, è possibile rappresentarli sia mediante documentazione cartacea che tramite registrazioni contabili, a seconda se si tratti di buoni materiali o dematerializzati.

I tipi di Buoni Fruttiferi Postali

Ecco una panoramica dei diversi tipi di Buoni Fruttiferi Postali offerti da Poste Italiane:

Buono Soluzione Eredità

Questi costituiscono un’opzione di investimento esclusiva per le persone fisiche che hanno effettivamente concluso un procedimento successorio che coinvolge rapporti finanziari presso Poste Italiane. La loro disponibilità è vincolata a questa specifica situazione, offrendo ai beneficiari un’opportunità di gestire le risorse ricevute in eredità in modo sicuro e redditizio.

Con una durata fissa di quattro anni, i Buoni Soluzione Eredità rappresentano un investimento a medio termine, ideale per coloro che desiderano preservare il capitale ereditato e, nel contempo, ottenere rendimenti garantiti. Una caratteristica distintiva di questi buoni è il fatto che gli interessi vengono accumulati e corrisposti unicamente alla scadenza, offrendo ai beneficiari la possibilità di massimizzare i loro investimenti nel corso del periodo di detenzione.

Buono Risparmio Sostenibile

Questo particolare tipo di investimento è concepito in modo esclusivo per le persone fisiche, compresi anche i minori, consentendo un massimo di quattro intestatari per ciascun buono. Il Buono Risparmio Sostenibile presenta una durata fissa di sette anni, il che lo rende un’opzione di investimento a medio termine, ideale per coloro che desiderano impegnarsi in un progetto di risparmio a lungo termine.

Ciò che distingue il Buono Risparmio Sostenibile è la sua offerta di un rendimento fisso, che verrà corrisposto ai titolari al momento del rimborso. Tuttavia, va sottolineato che questo tipo di buono offre un’opportunità unica: la possibilità di ricevere un premio aggiuntivo, legato alle performance dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel corso del periodo in cui il buono è detenuto.

Questo premio si basa sulle performance di un indice azionario specifico che tiene conto di criteri ESG (Ambiente, Sociale e Governance), indicando un impegno verso gli investimenti sostenibili. Quindi, se l’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X mostra una performance positiva durante il periodo di detenzione del Buono Risparmio Sostenibile, i titolari potrebbero ricevere un premio supplementare oltre al rendimento fisso garantito.

Buono Ordinario

Il Buono Fruttifero Postale Ordinario rappresenta un’opzione di investimento a lungo termine con una durata massima di venti anni. Questo lo rende adatto per chi è alla ricerca di una soluzione per il risparmio a lungo termine, ad esempio per piani pensionistici o progetti di investimento a lungo termine.

Una delle caratteristiche principali di questo buono è il rendimento fisso, che cresce nel tempo. Ciò significa che, mentre il tasso di interesse è stabilito all’inizio dell’investimento, esso aumenta gradualmente man mano che il buono matura. Gli interessi accumulati su questo tipo di buono vengono corrisposti integralmente al momento del rimborso, il che consente ai titolari di massimizzare il loro rendimento durante il periodo di detenzione.

Buono dedicato ai minori di età

Il Buono Fruttifero Postale dedicato ai minori di età è un tipo di investimento flessibile la cui durata è direttamente correlata all’età del beneficiario al momento della sottoscrizione. Questo significa che il buono rimarrà in vigore fino a quando il minore non raggiunge il 18° anno di età, momento in cui il buono giungerà a scadenza.

Questo tipo di buono rappresenta quindi una soluzione di investimento che si adatta alle esigenze finanziarie dei minori e dei loro genitori o tutori, consentendo loro di pianificare per il futuro del minore in modo efficiente e responsabile.

Buono 3×4

I Buoni Fruttiferi Postali 3×4 rappresentano un’opzione di investimento interessante per coloro che cercano una crescita graduale del proprio capitale nel corso del tempo. Questi offrono un tasso di interesse fisso che aumenta nel corso del tempo, con gli interessi accumulati che vengono corrisposti ai titolari in quattro diverse occasioni: al compimento del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione. Hanno una durata massima di 12 anni, consentendo un piano di investimento a medio termine che si adatta a varie esigenze finanziarie.

Buono 3×2

Simili ai 3×4, questi Buoni Fruttiferi Postali offrono un tasso di interesse fisso che aumentano al compimento del terzo e del sesto anno dalla data di sottoscrizione e hanno una durata massima di sei anni, il che li rende adatti per chi cerca un investimento a medio termine.

Buono a 4 anni Plus

Questi buoni offrono un tasso di interesse fisso che è stabilito all’inizio dell’investimento e rimane invariato per la durata del contratto con una durata fissa di quattro anni. Questo li rende un’opzione di investimento a breve termine, adatta per chi desidera impegnarsi in un progetto finanziario con un orizzonte temporale relativamente breve.

Questi possono essere sottoscritti e conservati sia in formato cartaceo che dematerializzato, offrendo ai titolari la flessibilità di scegliere la modalità di gestione del proprio investimento.

Buono 4 anni risparmiosemplice

Hanno una durata di 4 anni e offrono un rendimento standard alla scadenza per i buoni sottoscritti prima del raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano di Risparmio. Inoltre, è previsto un rendimento premiale alla scadenza per tutti i buoni a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano di Risparmio. Sono disponibili solo in formato dematerializzato.

Buono Rinnova

Accessibile a chi ha rimborsato uno o più Buoni Fruttiferi Postali, scaduti (ad eccezione dei Buoni dedicati ai minori e dei Buoni 4 anni risparmiosemplice), a partire dal 1° agosto 2023. Questi buoni offrono un rendimento fisso crescente nel tempo, con interessi accumulati ogni triennio e corrisposti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione. La loro durata massima è di 6 anni, e sono disponibili sia in formato cartaceo che dematerializzato.