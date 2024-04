Buffett: tre lezioni che gli investitori possono imparare dall’Oracolo di Omaha

In attesa che la sua Berkshire Hathaway pubblichi i risultati del primo trimestre 2024, un articolo pubblicato su Nasdaq.com, mette in luce tre lezioni che gli investitori possono imparare dal numero uno della holding americana, Warren Buffett, considerato un guru degli inevstimenti

Resistere all’impulso di conformarsi

Considerato una vera e propria dall’icona degli investimenti, Buffett – ricorda l’articolo – di solito rende noto i risultati trimestrali nel fine settimana e di solito sono accompagnati da una lettera piuttosto che da una call con gli analisti. Buffett ha costruito la sua fortuna resistendo all’impulso di conformarsi e facendo incessantemente ciò che ritiene giusto per i suoi azionisti.

Dare loro il tempo di leggere e concentrarsi sugli conti della holding, pubblicandoli in un giorno di riposo e pubblicando una lettera di accompagnamento che può essere letta e riletta con calma, piuttosto che programmare una call, ha perfettamente senso in questo contesto, sottolinea l’articolo.

View di lungo periodo

E poi c’è la massiccia posizione di liquidità in un momento in cui i principali indici azionari sono ai massimi storici. Almeno, nell’ultima trimestrale, quella relativa agli ultimi tre mesi del 2023, il gruppo a stelle a strisce aveva mostrato un cash da record, ovvero $167.6 miliardi di dollari.

Per i non addetti ai lavori, ciò potrebbe far pensare a uno spreco di risorse, “ma Buffett – ricorda l’articolo – una volta disse che gli investitori dovrebbero essere avidi quando gli altri sono timorosi e timorosi quando sono avidi. Tenendo conto di ciò, una grande posizione di liquidità in questo momento ha perfettamente senso. Naturalmente, ciò suggerisce anche che, nella mente del cosiddetto “Oracolo di Omaha”, al momento siamo tutti un po’ avidi, il che rende forse il momento di essere un po’ timorosi”.

Buffett pensa in termini di più lungo periodo rispetto alla maggior parte degli investitori e se non acquista è perché non vede un’opportunità per impiegare tutta quella liquidità. Lo farebbe solo se vedesse un buone potenzialità in un’azienda.

“Quindi il fatto che, abbia tenuto questo approccio dal 2022, è piuttosto indicativo. Allo stesso tempo, il fatto che non abbia intenzione di fare una grande mossa a breve è anche abbastanza rassicurante per gli investitori azionari”.

Investire in aziende mature e ben gestite

Ultimo aspetto, e non certo per importanza, è il profilo del portafoglio di Berkshire Hathaway. Buffett non è uno che insegue l’ultima moda o cerca una giovane azienda che potrebbe o meno diventare la prossima grande novità. Non è nemmeno noto per gli investimenti “attivisti”, ovvero quelli che prevedono l’acquisto di grosse quote di aziende sottoperformanti al fine di rilevarle e apportare cambiamenti. Piuttosto, pur non essendo contrario all’acquisto di nuove tecnologie, la sua priorità è sempre quella di aziende mature e ben gestite, in grado di incrementare immediatamente gli utili di Berkshire e di restituire liquidità, ma allo stesso tempo sottovalutate .