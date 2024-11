Buffett scarica ancora Apple e accumula cash a livelli record. Il motivo lo spiega Jamie Dimon

Warren Buffett ha venduto un’altra grossa fetta della sua quota in Apple, ridimensionando la più grande partecipazione azionaria della sua gallina dalle uova d’oro, il colosso Berkshire Hathaway, da ormai quattro trimestri consecutivi.

A fine settembre il conglomerato di Omaha deteneva azioni Apple per un valore di 69,9 miliardi di dollari, secondo il rapporto sui risultati del terzo trimestre pubblicato sabato mattina. Ciò significa che Buffett ha scaricato circa un quarto della sua partecipazione nel colosso fondato da Steve Jobs, con circa 300 milioni di azioni ancora in portafoglio. In totale, la partecipazione in Apple è scesa del 67,2% rispetto alla fine del terzo trimestre dello scorso anno.

Buffett scarica Apple: fine di un grande amore?

L’Oracolo di Omaha ha iniziato a ridurre la sua partecipazione nel produttore di iPhone nel quarto trimestre del 2023 e ha intensificato le vendite nel secondo trimestre, quando ha sorprendentemente scaricato quasi la metà della scommessa. Non è chiaro cosa abbia esattamente motivato la continua vendita del titolo che Berkshire ha acquistato per la prima volta più di otto anni fa. Gli analisti e gli azionisti hanno ipotizzato che ciò sia dovuto a valutazioni elevate e a una gestione del portafoglio volta a ridurre la concentrazione. Un tempo la partecipazione di Berkshire in Apple era così grande da occupare metà del suo portafoglio azionario.

A maggio, in occasione della riunione annuale della Berkshire, Buffett aveva lasciato intendere che la vendita era dovuta a motivi fiscali, ipotizzando che la tassa sulle plusvalenze potesse essere aumentata in futuro da un governo statunitense che volesse colmare il deficit fiscale in aumento. Tuttavia, l’entità delle vendite ha fatto credere a molti che si trattasse di qualcosa di più di un semplice risparmio fiscale.

Berkshire ha iniziato ad acquistare le azioni nel 2016 sotto l’influenza dei luogotenenti di Buffett, Ted Weschler e Todd Combs. Prima di Apple, Buffett ha evitato in larga misura le aziende tecnologiche per la maggior parte della sua carriera, affermando che non rientravano nella sua cerchia di competenze. Il leggendario investitore si è innamorato di Apple per la sua base di clienti fedeli e per il successo dell’iPhone. Nel corso degli anni, ha aumentato la sua partecipazione in Apple fino a farla diventare la più grande di Berkshire e una volta ha persino definito il gigante tecnologico la seconda attività più importante dopo il suo gruppo di assicuratori. Ora qualcosa sta cambiando.

Berkshire accumula liquidità: il perché lo spiega Jamie Dimon

E mentre cede azioni Apple, la liquidità di Berkshire ha raggiunto 325,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre contro i 276.9 miliardi del secondo trimestre, un massimo storico per il conglomerato, 10 volte la riserva di 30 miliardi di dollari che Buffett si è impegnato a mantenere.

“Berkshire è un microcosmo dell’economia in generale”, ha dichiarato a Reuters Cathy Seifert, analista di CFRA Research.

La sua accumulazione di liquidità suggerisce una mentalità “risk off” e gli investitori potrebbero preoccuparsi di cosa significhi per l’economia e i mercati”.

Anche altri dirigenti aziendali stanno iniziando a considerare l’attenzione di Buffett per la liquidità come un segnale di cautela. Quando l’amministratore delegato Jamie Dimon è stato interpellato sui piani di impiego del capitale di JPMorgan Chase durante una call con gli analisti a seguito della relazione sugli utili del terzo trimestre del mese scorso, ha indicato il cosiddetto “Oracolo di Omaha” come esempio, in particolare in un panorama geopolitico “insidioso”.