BTP Valore: ordini sopra i 2,33 miliardi di euro nella prima mattina di collocamento

Supera i 2,3 miliardi di controvalore di raccolta il BTP Valore maggio 2030,la quarta tranche del titolo di stato destinato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Si conferma così il forte interesse degli italiani per i titoli di Stato, che nel corso del 2023 ne hanno sottoscritti un ammontare pari a 120 miliardi di euro.

Dopo quasi quattro ore di collocamento sono arrivati ordini per 2,33 miliardi di euro da oltre 75mila contratti. Il controvalore medio di ogni contratto è di poco inferiore ai 31mila euro.

BTP Valore: le caratteristiche

L’emissione del BTP Valore avrà luogo da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata, è la seguente:

3,35% per il 1°, 2° e 3° anno;

3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005594491.

Premio fedeltà e Codice Isin

Il Mef ha anche comunicato il codice Isin (codice internazionale che identifica univocamente gli strumenti finanziari) dell’operazione: IT0005594491. E’ necessario conoscerlo al momento dell’acquisto dei titoli.

Per chi terrà in portafogli i Btp Valore di maggio 2024 per tutti i 6 anni ci sarà un premio finale di fedeltà dello 0,8%

Come acquistarlo

Il BTP Valore, dedicato esclusivamente ai piccoli risparmiatori prevede cedole pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,8% del capitale investito.

Potrà essere acquistato facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli.

Il titolo sarà collocato sulla piattaforma MOT di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà e l’esenzione dalle imposte di successione.

L’investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà, e l’esenzione dalle imposte di successione.

Come sta andando la prima giornata di collocamento

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo oltre mezz’ora dall’avvio dell’offerta sono arrivati ordini per oltre 500 milioni di euro di controvalore sulla base di circa 18mila contratti. Volendo fare un confronto con il collocamento del Btp Valore marzo 2030 effettuato a febbraio-marzo 2024, nella prima mezz’ora di collocamento il titolo ottenne richieste per 677 milioni di euro.