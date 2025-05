BTP Più: ordini sfondano tetto dei 10 miliardi di euro

E’ record per il Btp Più il cui collocamento ha raccolto ordini per altri 1,5 miliardi di euro a metà della terza giornata di collocamento. I contratti conclusi sono circa 43.500 per un controvalore di 1,517 miliardi di euro che, aggiunto ai 9,3 miliardi complessivi raccolti nei primi due giorni del collocamento (5,6 miliardi il primo giorno e 3,73 miliardi il secondo), fa segnare al momento oltre 10 miliardi di euro di ordini.

Il primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni dall’emissione, si può acquistare fino a venerdì 21 febbraio alle ore 13 (salvo chiusura anticipata) attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si detiene un conto corrente e il conto deposito titoli.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

BTP Più: come stanno andando gli ordini

Dopo un’ora e mezzo di scambi nella terza giornata di collocamento sono stati sottoscritti circa 23 mila contratti per oltre 860 milioni di euro di controvalore. Circa 5,6 miliardi di euro nel primo giorno e 3,7 miliardi nella seconda giornata. Sono questi i numeri arrivati finora sugli ordini del collocamento del titolo di stato.

Rispetto alle precedenti emissioni di titoli dedicati alla clientela retail, manca il premio fedeltà ma viene aggiunta un’opzione di rimborso anticipato alla pari allo scadere del 4° anno, riservata solo a chi acquista il titolo in collocamento. Il BTP Più prevede cedole nominali pagate trimestralmente.

La prima emissione del BTP Più, partita il 17 febbraio, prevede cedole nominali trimestrali calcolate in base a tassi annui prefissati crescenti nel tempo, con un tasso predeterminato per i primi 4 anni e uno, più alto, per i successivi quattro anni; la serie dei tassi cedolari minimi garantiti annunciati il 14 febbraio è:

2,80% dal 1° al 4° anno

dal 1° al 4° anno 3,60% dal 5° al 8° anno

Al termine del collocamento saranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005634792.

Come e quando si possono acquistare i BTP Più

I BTP Più si acquistano all’emissione, oltre che attraverso il tradizionale canale fisico della prenotazione presso lo sportello della propria banca o all’Ufficio Postale abilitato, anche direttamente on-line, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading durante i giorni del periodo di collocamento.

Chi sono i soggetti che possono acquistare il BTP Più durante il periodo di collocamento

Possono acquistare il BTP Più durante il periodo di collocamento unicamente i risparmiatori individuali e altri affini. In particolare, possono partecipare al collocamento:

le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;

i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto. Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta che ai fini dell’operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall’intermediario a cui inviano o sottomettono l’ordine di acquisto o comunque far risultare all’intermediario tale loro qualifica;

le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di persone fisiche e soggetti al dettaglio

gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie di cui sopra

le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie di cui sopra.

E’ l’intermediario che riceve l’ordine direttamente dall’acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità) ad avere la responsabilità di accertare la natura dell’investitore, e quindi la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all’intermediario ). Tale

ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di home-banking abilitato al trading online.