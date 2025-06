Broker assicurativi, Sestilli confermato alla presidenza Aiba

L’assemblea generale di Aiba – l’Associazione di riferimento dei Broker di assicurazioni e riassicurazioni – ha confermato Flavio Sestilli presidente per il triennio 2025-2028, al termine di elezioni indette in conformità alle regole statutarie. Contestualmente, l’assemblea ha provveduto a rinnovare la giunta esecutiva e il consiglio direttivo per il prossimo triennio. Con una formazione economica e un’ampia esperienza nel settore del brokeraggio, Sestilli ottiene così il suo secondo mandato, dopo l’elezione a presidente nel 2022.

“Sono onorato di poter proseguire in questo incarico” – ha dichiarato Flavio Sestilli – “In questi anni Aiba ha rafforzato il proprio impegno per la rappresentanza della categoria e ha svolto un ruolo di primo piano sui tavoli e nei dibattiti riguardanti le principali sfide per il settore assicurativo e per il Paese. In uno scenario di rischio in evoluzione, a cominciare dai rischi catastrofali, il ruolo del Broker come consulente qualificato è oggi più che mai centrale nella protezione di istituzioni, imprese e persone, così come nel promuovere l’importanza della prevenzione e nel fare cultura assicurativa. Continueremo a lavorare per sostenere la crescita della professione, supportare i Broker attraverso i nostri servizi, formazione e innovazione e contribuire a rispondere in modo efficace alle sfide e alle esigenze emergenti nella società.”