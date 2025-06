Broker assicurativi: Asigest rileva in controllo di Care

Clienti poco fidelizzati, portafogli frammentati e bassa copertura assicurativa: l’Osservatorio 2025 di Simon-Kucher fotografa un mercato italiano ancora acerbo, ma ricco di spazi di crescita. Per le compagnie assicurative, la vera sfida sarà rafforzare la relazione con i clienti esistenti, colmando il “protection gap” e adottando modelli consulenziali personalizzati. Un approccio che può fare la differenza, non solo in termini di business, ma anche di benessere collettivo.