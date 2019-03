Brexit, sui mercati la calma prima della tempesta

Nel corso dell’ultima settimana il cambio sterlina/dollaro è rimasto piuttosto stabile (al momento la moneta britannica si trova leggermente più in alto rispetto a 7 giorni fa). Nello stesso periodo, però, si è giocata una partita cruciale nel parlamento britannico per decidere l’estensione termini dell’articolo 50 e l’esecuzione della Brexit. Secondo Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer di DWS, gli investitori stanno diventando gradualmente più ottimisti sul fatto che le chance di rottura traumatica tra Ue e Regno Unito stiano diminuendo.

“Lunedì il Parlamento ha lottato per strappare il controllo del processo Brexit dal governo. [Ma] la sterlina, un buon indicatore del sentimento del mercato sulla Brexit, si è appena mossa, salendo di un modesto 0,2% rispetto al dollaro nelle ore successive”, ha affermato Kreuzkamp in una nota di analisi. Secondo il Cio, è improbabile che il parlamento, date le recenti rimostranze di un milione di remainers scesi in piazza, non riesca a trovare un’alternativa in grado di scongiurare un No Deal. Per farlo c’e tempo fino al 12 aprile.

“Per la maggioranza dei parlamentari britannici, il voto per la revoca dell’articolo 50 potrebbe essere un passo ancora troppo lungo, a meno che la situazione non sia veramente disperata. Nonostante [la prevedibile] euforia iniziale del mercato, una tale mossa potrebbe creare problemi sia per il Regno Unito sia per i suoi partner europei. In particolare, potrebbe incentivare altri paesi a seguire l’esempio del Regno Unito ogni volta che si cerca di ottenere concessioni”.

Insomma, lo scenario più probabile, secondo Kreuzkamp, è quello del compromesso parlamentare in grado di scongiurare il recesso “duro” dall’Unione Europea.