Brexit, rischio no-deal: a Londra arrivano i kit di primo soccorso

Le grandi aziende si preparano per la Brexit. Il colosso farmaceutico Johnson & Johnson, in considerazione dei timori derivanti dai possibili ritardi ai confini in caso di un’uscita senza accordo, ha deciso di rifornire il Regno Unito di kit di primo soccorso.

La decisione è stata presa a causa del pericolo di non assicurare una fornitura “ordinaria e rapida” delle attrezzature di emergenza vitali per il servizio sanitario nazionale. Gli ospedali generalmente non conservano grandi scorte di tali confezioni di emergenza a causa del rischio che i dispositivi o i medicinali contenuti in essi scadano.

Quello che stiamo facendo è rivedere le decine di migliaia di singoli medicinali, dispositivi medici e altri prodotti utilizzati dal servizio sanitario, assicurandosi che i produttori di tali prodotti abbiano riserve di riserva aggiuntive.

Così al Guardian Simon Stevens il numero uno del servizio sanitario nazionale inglese. Catherine Bearder, eurodeputata liberaldemocratica, ha detto che il governo dovrebbe escludere formalmente una Brexit senza accordo.

“I kit possono essere inviati agli ospedali dell’UE in poche ore. I controlli doganali ritardano i pacchetti che arrivano ai pazienti in situazioni di emergenza: è terrificante”.

Intanto paventa il rischio di una recessione nel Regno Unito, Rob Dawson, direttore dell’IHS Markit che avverte come i produttori britannici hanno trascorso il mese di gennaio a prepararsi per la Brexit.