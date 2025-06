BPER Banca Private Cesare Ponti si rafforza a Monza con un nuovo centro private

BPER Banca Private Cesare Ponti si raffoza a Monza con un nuovo centro private, in via Passerini 6, a pochi passi dal centro cittadino.

L’apertura della nuova sede rafforza l’impegno della banca nel garantire vicinanza e supporto alle famiglie e agli imprenditori di un’area tra le più vivaci dal punto di vista economico e imprenditoriale. Il team di Monza, già attivo e riconosciuto negli altri Centri Private della provincia, è composto da private banker e professionisti con una lunga esperienza, capaci di lavorare in stretta sinergia con tutti gli specialisti della banca private e del Gruppo.

L’obiettivo di BPER Banca Private Cesare Ponti è rafforzare la propria presenza sul territorio per rispondere in modo personalizzato alla crescente richiesta di soluzioni finanziarie e patrimoniali su misura, sia per esigenze personali che aziendali. Questo è possibile grazie ad una gamma completa di servizi e soluzioni evolute su temi di organizzazione e gestione del patrimonio, pianificazione successoria e passaggio generazionale, consulenza immobiliare, assicurativa e di consulenza sul patrimonio in tutte le sue diverse dimensioni.

Complessivamente la banca guidata da Fabrizio Greco (nella foto) può contare in tutta Italia su 112 centri private, 360 private banker e 30 professionisti specializzati. Per la banca private del gruppo Bper il 2024 si è chiuso con un utile netto di 56,9 milioni e consistenze della clientela Private pari a 34,7 miliardi di euro. Con riferimento all’attività del centro investimenti, le gestioni patrimoniali a fine 2024 ammontavano complessivamente a 7,3 miliardi e gli asset in Advisory a 105,2 miliardi di euro.