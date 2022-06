Bper alza il velo sul piano al 2025: dividendi per un miliardo, entro due anni addio a 600 sportelli

Sul fronte del personale il piano industriale di Bper prevede l’uscita di 3.300 risorse a fronte di 1.450 assunzioni e un ridimensionamento della rete di filiali, con la chiusura entro il 2024 di 600 sportelli (di cui 140 già realizzate), pari al 29% del totale delle filiali alla fine dello scorso anno. “Il Piano Industriale 2022-2025 approvato dal cda, delinea una nuova fase di sviluppo del Gruppo Bper Banca con obiettivi ambiziosi ma che sappiamo essere alla nostra portata, facendo leva sui ragguardevoli risultati raggiunti oggi in termini di miglioramento del posizionamento competitivo, redditività e qualità del credito” ha spiegato Montani. “L’utile netto atteso al 2025 pari a circa 800 milioni di euro, sarà raggiunto grazie al potenziamento delle nostre fabbriche prodotto nei business strategici del Gruppo rafforzando il nostro modello di banca multi-specialista, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente la componente commissionale all’interno dei ricavi”. Integrazione con Carige, stimati costi per 70 milioni

Per quanto riguarda il recente matrimonio con Carige, la cui acquisizione è stata chiusa la scorsa settimana, i costi di integrazione sono “stimati in circa 70 milioni, pari a circa il 55% del totale delle sinergie di costo e funding’ e verranno ‘interamente spesati nel 2022” ha dichiarato Montani, nel corso della presentazione agli analisti del nuovo piano al 2025, aggiungendo che l’istituto ha inoltre al momento previsto prudenzialmente “nella misura massima”, pari a circa 220 milioni, “il pagamento delle penali di uscita dagli accordi in essere”.