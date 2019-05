Borse, ribassisti tornano alla carica dopo sanzioni Usa contro Huawei

Le sanzioni decise dagli Usa contro Huawei, inserita nella lista nera di Trump che ha anche invocato un’emergenza per la sicurezza nazionale, non aiutano il sentiment di mercato. Le Borse europee scivolano, di pari passo con i rendimenti dei Bond governativi in un clima che da oltre una settimana è di generale avversione al rischio.

Lo yen e i beni rifugi, invece, sono richiesti. Il gigante cinese delle telecomunicazioni e dell’informatica Huawei è stato punito con sanzioni che rischiano di esacerbare ulteriormente i rapporti tra Cina e Stati Uniti, già tesi per via della nuova escalation sui dazi commerciali.