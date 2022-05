Borse: liquidità investitori ai livelli più alti da 11 settembre 2001

In un momento complesso come quello attuale che stiamo vivendo, i grandi investitori aumentano la liquidità nei loro portafogli ai livelli più alti dall’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 preferendo rimanere prudenti sulle borse.

E’ la Global Fund Manager Survey di Bank of America a rivelare un forte aumento delle allocazioni in contanti e un forte calo delle esposizioni alle società tecnologiche dei gestori di fondi globali. Nel dettaglio le liquidità sono salite al livello più alto dagli attacchi terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti, un cambiamento che riflette le preoccupazioni dei grandi investitori per il deterioramento delle prospettive dei mercati azionari.

Borse: liquidità in aumento tra i gestori

Secondo Bank of America, che ha raccolto le opinioni di 288 professionisti investitori che complessivamente supervisionano asset per 833 miliardi di dollari per piani pensionistici, compagnie assicurative, gestori patrimoniali e hedge fund, i saldi di liquidità sono saliti in media al 6,1% nei portafogli dei gestori globali. Come riporta FT, il passaggio alla liquidità – tipicamente in voga nei periodi di maggiore avversione al rischio – coincide con un significativo indebolimento delle aspettative sugli utili societari. A maggio, il 66% dei gestori ha dichiarato di aspettarsi un indebolimento degli utili globali, un livello basso paragonabile a quello di altri periodi di crisi, tra cui la crisi di Lehman Brothers nel 2008 e il crollo della bolla delle dotcom nel 2000.

Per quanto riguarda i rischi di coda, secondo i gestori in cima alla lista ci sono le politiche monetarie aggressive banche centrali (per il 31%) e una recessione globale (per il 27%), mentre calano le preoccupazioni riguardo all’inflazione (18%) e i timori di una guerra (10%).

Per quanto riguarda l’asset allocation, i settori privilegiati dai gestori in questa fase sono le commodity, l’heathcare e i beni di prima necessità, mentre vengono evitati tecnologia, mercati europei e mercati emergenti. Il trade più affollato resta il posizionamento long su petrolio e commodity a scapito delle borse.

Cosa pensano gli analisti

Secondo Michael Hartnett, chief investment strategist di Bank of America, ha dichiarato che il sentiment degli investitori sulle borse è ora “estremamente ribassista”, con un 13% netto di gestori di fondi che hanno assunto una posizione “sottopesata” nelle azioni, rispetto a un 6% netto di “sovrappeso” in aprile.

“La psicologia degli investitori è stata molto danneggiata e questo è il risultato”, ha dichiarato Hartnett. Da gennaio gli analisti di Wall Street hanno rivisto al rialzo le previsioni sugli utili societari statunitensi per quest’anno e Hartnett ha affermato che una piccola notizia positiva potrebbe determinare un temporaneo rally del mercato. Ma ha anche avvertito che il “minimo storico” per le azioni non è ancora stato raggiunto, con l’indice MSCI All Country World, un benchmark globale, in calo di quasi il 17% in termini di dollari dall’inizio dell’anno.

Il Nasdaq Composite statunitense è sceso di quasi un quarto dall’inizio dell’anno, sprofondando in un mercato orso a causa dell’allontanamento degli investitori dalle società tecnologiche, in precedenza molto quotate.

Negli ultimi 14 anni i gestori di fondi globali hanno mantenuto un’esposizione costantemente “sovrappesata” ai titoli tecnologici, ma a maggio l’allocazione è crollata a un netto 12% di “sottopeso”. “Questo rappresenta il più grande ‘short’ nel settore tecnologico dall’agosto 2006”, ha dichiarato Hartnett.

Goldman Sachs detiene una posizione di “sovrappeso” nella liquidità e lunedì ha declassato le azioni a una posizione “neutrale” in una prospettiva a tre mesi. Christian Mueller-Glissmann, stratega di Goldman a Londra, ha affermato che gli investitori dovranno vedere un “picco convincente” nell’inflazione – che negli Stati Uniti è ai massimi da 40 anni – prima che la propensione al rischio si stabilizzi. “Le azioni sono ora correlate negativamente con le aspettative di inflazione, il che suggerisce che gli investitori sono molto più preoccupati dei rischi di inflazione e del loro impatto sulle azioni”, ha dichiarato Mueller-Glissmann.

Richard Dunbar, responsabile della ricerca multi-asset di Abrdn, gestore patrimoniale con sede a Edimburgo, ha affermato che i livelli elevati e persistenti di inflazione stanno alimentando i dubbi sull’opportunità che la Federal Reserve eviti di spingere l’economia statunitense in una recessione per ripristinare la stabilità dei prezzi.