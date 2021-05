Borse: Ftse Mib batte (di poco) il Dax, gli indici che hanno corso di più da inizio anno

È stato un mese a due velocità, quello di maggio (dati raccolti da Mps Capital services fino a venerdì 28), per le borse internazionali. Mentre a Piazza Affari il Ftse Mib ha riacciuffato quota 25 mila punti per la prima volta dal picco registrato a febbraio dello scorso anno, oltreoceano il Nasdaq Composite (-1,5%) ha chiuso il primo mese negativo da ottobre; quarto mese consecutivo in rialzo per Dow (+1,9%) e S&P 500 (+0,6%).

Borse, come sono andati gli indici da inizio anno

Allargando lo sguardo ai principali indici azionari mondiali, e la finestra temporale ai primi cinque mesi del 2021 , è l‘Eurostoxx 50 (che considera l’andamento delle 50 maggiori blue chip della zona euro) è il benchmark che ha accumulato i maggiori guadagni con una crescita del 13,7% (+30,5% su base annua).

Tra le piazze europee, la maglia rosa va il Ftse Mib con un +12,7% (+36,5% su base annua), che fa meglio del Dax di Francoforte (+12,3% da gennaio, +30,8% su 12 mesi).

Complessivamente, da inizio anno il MSCI World ha registrati un aumento del +10,4% (+38,3%). Percentuali decisamente più risicate oltreoceano: da inizio anno il Nasdaq 100 e lo S&P 500 hanno messo a segno rispettivamente +6% e +11,8%. In compenso, considerando i guadagni degli ultimi 12 mesi i due indici hanno segnato +45% e +38,7%.

Bene infine l’MSCI Emergenti, anche se questo inizio anno è stato nettamente più cauto (+4,9%) rispetto agli ultimi dodici mesi (+46,4%). Tra gli emergenti il mercato azionario cinese segna un progresso del 3,5% (+36% negli ultimi 12 mesi).