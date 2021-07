Borse: analisti più cauti, dove andranno i listini nel secondo semestre

Dopo un primo semestre in forte crescita per l’azionario americano ed europeo, sono molti investitori a chiedersi dove andranno le Borse nella seconda parte dell’anno soprattutto alla luce della possibile fine della politica espansiva delle banche centrali, per via dei segnali di rialzo dell’inflazione.

Borse, le previsioni dei gestori per il secondo semestre

Per gli analisti di Generali Investments, nella seconda metà dell’anno c’è ancora spazio per sovrappesare l’azionario. Questo alla luce dei fondamentali (specialmente gli utili). In particolare – spiegano gli esperti – le azioni sono diventate più sensibili ai rendimenti reali in questo ciclo, e questa correlazione rappresenta una cattiva notizia per la diversificazione del portafoglio; ciò supporta un approccio più cauto a mano a mano che il “tapering” si avvicina.

Si tratta tuttavia, come spiegano, di un “Overweight azionario meno aggressivo, sia in termini di dimensioni che di settori o paesi: “manteniamo una posizione lunga nel Value rispetto ai Growth, preferiamo l’Europa, il Giappone e in misura minore i mercati emergenti rispetto agli Stati Uniti, ma ridimensioniamo i titoli Ciclici vs. i Difensivi” spiegano aggiungendo che “Per quanto riguarda gli altri asset, alcuni rischi non sono necessariamente ben prezzati ma stanno diventando leggermente più consistenti, come: un’inversione nella debolezza del dollaro – su cui rimaniamo ribassisti, ma meno rispetto ai mesi scorsi – o il venire meno del posizionamento o ancora le varianti Covid che potrebbero rendere i vaccini potenzialmente meno efficaci quest’autunno (bassa probabilità, ma rischio ad alto impatto).

“Incrementiamo quindi la posizione di Overweight nella liquidità e ci orientiamo Vediamo un ulteriore rialzo per i rendimenti nominali delle obbligazioni, anche in Europa e manteniamo una posizione di Underweight nei titoli di stato.

Ci posizioniamo per un ulteriore irripidimento della curva dei tassi, in particolare nell’area euro, dove il rialzo del tasso di policy è ancora una minaccia molto lontana”.

Timori inflazione, analisti UBS più cauti

Alla luce dell‘aumento dei rischi di inflazione, anche gli analisti di UBS suggeriscono un atteggiamento più cauto in vista di un potenziale mutamento fondamentale di scenario. Il punto cruciale è che i mercati dovranno scontare adesso questo cambiamento nella distribuzione del rischio, indipendentemente da quali livelli raggiungerà l’inflazione tra un anno o due.