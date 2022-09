Bonus Imu: cos’è e chi può richiedere lo sconto per la seconda rata

Sono state definite le regole per usufruire del bonus Imu, destinato alle imprese del settore del turismo. Un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, stabilisce infatti i criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione introdotta dal Dl n. 21/2022 e approva il modello di autodichiarazione da trasmettere alle Entrate dal 28 settembre di quest’anno al 28 febbraio 2023.

Bonus Imu: cos’è e chi può averlo

Trattasi di un nuovo bonus previsto per le imprese del settore del turismo e consistente in un credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

Nel dettaglio, il credito di imposta è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’Imu, dell’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento e dell’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistico ricettiva. Nei casi di crediti d’imposta superiori a 150 mila euro, i crediti saranno fruibili in seguito alle verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia (Dlgs. n. 159/2011) e alla comunicazione dell’autorizzazione all’utilizzo. I destinatari del credito di imposta per il turismo sono:

le imprese turistico-ricettive;

gli agriturismi;

le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;

le imprese del comparto fieristico e congressuale;

i complessi termali e i parchi tematici, compresi i parchi acquatici e faunistici.

Per fruire del credito d’imposta i proprietari delle imprese devono essere anche i gestori delle attività esercitate. Inoltre, i contribuenti devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre del 2021 di almeno il 50% rispetto al secondo trimestre del 2019.

Come ottenere il bonus

Per fruire del bonus occorrerà comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite i suoi canali telematici, un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”.

L’autodichiarazione andrà inviata utilizzando il modello reperibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e inviato sempre mediante i suoi canali telematici, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Entro 5 giorni dall’invio, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico o ne comunicherà lo scarto, indicandone le motivazioni. Entro 10 giorni dall’invio, invece, l’Agenzia rilascerà una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento – o il mancato riconoscimento – del credito d’imposta, ad esempio nel caso in cui il richiedente non sia titolare di una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl n. 21/2022. Una volta ricevuto l’ok, a partire dal giorno successivo il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24.