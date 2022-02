Bonus idrico: oggi il click day, si parte alle 12. Come fare le domanda

A partire dalle ore 12 di oggi, giovedì 17 febbraio, sarà possibile presentare online le domande per richiedere il bonus idrico, rimborso pensato dal governo per “favorire il risparmio di risorse idriche”.

Bonus idrico: che cosa è

Si tratta di un rimborso di massimo 1.000 euro per le spese che sono state sostenute nel 2021 per gli interventi di efficientamento idrico e può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Si ricorda, inoltre, agli utenti che il bonus idrico è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

Beneficiari

È riconosciuto alle persone fisiche, residenti in Italia, che nel corso del 2021 abbiano sostenuto le seguenti spese:

la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Come presentare la domanda

Il bonus può essere chiesto sull‘apposita piattaforma online. Come spiega il ministero della Transizione ecologica, le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l’attribuzione dell’identità digitale.

L’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità Elettronica.

Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione: