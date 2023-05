Bonus e sussidi, ecco perchè gli italiani non li utilizzano

Secondo quanto emerge dal report dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), il 14% degli italiani intervistati non è al corrente dell’esistenza di vari bonus e sussidi di governo. E 2,8 milioni di persone non conoscono il reddito di cittadinanza.

In altre parole, una parte importante della popolazione italiana non è a conoscenza degli strumenti di sostegno al reddito e non solo. Ma prima di andare nel dettaglio, vediamo che cosa è il reddito di cittadinanza.

Cosa è il reddito di cittadinanza?

Il reddito di cittadinanza, conosciuto anche come reddito di base incondizionato, reddito di sussistenza o reddito minimo universale è, a tutti gli effetti, un reddito erogato dallo Stato, a intervalli di tempo regolari, ai cittadini che fanno domanda e che, ovviamente, rispondano a determinati requisiti e criteri necessari all’accesso.

Può essere erogato anche in presenza di altri redditi, in base alla normativa adottata da ogni Paese, quindi può essere elargito sia ai lavoratori che ai disoccupati.

L’obiettivo del reddito è intervenire per affrontare situazioni di povertà senza minare gli incentivi al lavoro, tant’è che i cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza devono impegnarsi a seguire precisi percorsi volti a trovare un lavoro. È una misura che, inoltre, vuole valorizzare lo status di cittadinanza, residenza e appartenenza a una determinata comunità.

Reddito di cittadinanza: 3 milioni di italiano non conoscono la misura

Rimanendo sul tema reddito di cittadinanza, dall’indagine dell’Inapp emerge che ci siano 2,8 milioni di persone che non lo conoscono. Si tratta del 6,4% del totale della popolazione tra i 18 e i 74 anni. Il report inoltre evidenzia che tra questi 2,8 milioni ci siano 924.000 occupati, ma anche 708.000 inattivi o ex-occupati, 952.000 inattivi che non hanno mai lavorato, 134.000 in cerca della prima occupazione e 84.000 disoccupati. Dunque, il punto è che gran parte delle persone che non sono a conoscenza dell’esistenza di questo del sussidio potrebbero potenzialmente utilizzarlo.

Gli italiani conoscono i sussidi?

Tornando sul quadro generale dei sussidi dal report dell’Inapp emerge che il 63% degli intervistati è consapevole che effettivamente esistono questi sostegni, mentre il 23% della popolazione intervistata ha fatto sapere che non erano a conoscenza dei vari sussidi. Mentre il 14% ha detto che non esistono.

Per quanto riguarda invece l’Isee, l’Indicatore della situazione economica un indicatore fondamentale per accedere a vari tipi di sussidi, tra cui il reddito di cittadinanza, soltanto il 32% della popolazione lo conosce e l’ha calcolato. Mentre, il 48% lo conosce ma non l’ha calcolato e il 20% della popolazione non lo conosce e non l’ha calcolato.

Cosa è l’Isee?

L’Isee l’acronimo di indicatore della situazione economica equivalente è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie italiane. È un indicatore che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

Ottenere l’Isee online e senza alcun costo è possibile, basta collegarsi alla piattaforma dell’Inps e seguire la relativa procedura.