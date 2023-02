Bonus cultura 2023, quando scade?

Scade oggi, 28 febbraio 2022, il termine per i nati del 2003 per spendere il bonus cultura da 500 euro. Ma il bonus non è terminato. Per chi è nato nel 2004 c’è ancora tempo per chiederlo.

Bonus cultura da 500 euro: cos’è

Il bonus cultura è un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L’iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua settima edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2004. L’applicazione 18app permette di gestire il beneficio nominale di 500 euro, destinato ai neo-diciottenni. È realizzata per:

consentire agli esercenti di registrarsi al servizio ed offrire ai diciottenni la vendita dei beni previsti dalla normativa;

permettere ai diciottenni di generare i buoni di acquisto dei beni offerti dagli esercenti registrati al servizio.

Chi può fruirne e come

Per chi è nato nel 2004, dal 31 gennaio e fino al 31 ottobre 2023 può registrarsi con SPID o CIE e ottenere il bonus cultura Per spenderlo c’è tempo fino al 30 aprile 2024. I passaggi per la registrazione sono i seguenti:

accesso nella homepage 18app.italia.it, utilizzando le credenziali di identità digitale SPID o la Carta di identità elettronica (CIE), e autorizzazione all’accesso a 18app;

conferma dei dati visualizzati e accettazione delle condizioni d’uso;

invio di una email di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Si raccomanda di conservare copia della mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il bonus (vedi domanda n° 3 di questa sezione).

una volta completata la registrazione, si potrà visualizzare il proprio portafoglio e spendere il bonus cultura 18app.

I buoni generabili attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono rappresentazioni svolte in maniera professionale di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti, che avvengono in un contesto unico e non riproducibile con la compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di pubblico. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione.

Non ci sono limiti di spesa per un singolo acquisto. Non è, tuttavia, possibile comprare più di una unità di uno stesso bene o servizio. Ad esempio, non si potrà acquistare più biglietti per uno stesso spettacolo al cinema o più copie dello stesso libro. Inoltre il bonus cultura è spendibile solo sul territorio italiano.

Come viene generato un buono

Per generare il buono si deve scegliere la tipologia di esercente (fisico o online), l’ambito ed il tipo di bene da acquistare ed indicare l’importo totale del buono con il quale potrai acquistare il bene. I passaggi sono: