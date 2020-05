Bonus bici e bonus mobilità: cosa prevedono e come funzionano

Il decreto “Rilancio” non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma sulla base delle anticipazioni ormai consolidate il Bonus per l’acquisto di bici e per gli altri mezzi di mobilità alternativa risulta confermato.

Al pacchetto mobilità si aggiungerà, nel 2021, un secondo bonus che incentiverà la rottamazione dell’auto e della moto per l’acquisto, ad esempio, di abbonamenti ai mezzi pubblici nelle grandi città. Vediamo i dettagli delle due misure previste nel decreto.

Bonus Bici

Il Bonus bici consiste in un rimborso pari al 60% del valore d’acquisto , fino a un valore massimo di 500 euro di sconto sull’acquisto.

, fino a un valore massimo di 500 euro di sconto sull’acquisto. Potrà essere applicato non solo per l’acquisto di biciclette, ma anche per le biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici, hoverboard, segway, monowheel, ma non gli scooter elettrici.

Sarà disponibile per tutti cittadini maggiorenni residenti in comuni che contano oltre 50mila abitanti, nei capoluoghi di provincia, di Regione e nelle Città metropolitane.

Il bonus è retroattivo e potrà essere applicato a tutti gli acquisti idonei effettuati a partire dal 4 maggio. Esso resterà in vigore fino al 31 dicembre.

Resta da definire la modalità di erogazione: se attraverso uno sconto all’atto dell’acquisto o un rimborso successivo.

Bonus Mobilità

Allo scopo di favorire il trasporto sostenibile nelle città maggiormente inquinate il decreto ha previsto un incentivo alla rottamazione degli autoveicoli e dei motocicli con motore a due tempi di classe Euro 3 o inferiori.