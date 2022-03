Bonus benzina da 200 euro per i dipendenti: le misure del dl Energia

Il bonus benzina da 200 euro è una delle misure messe in campo dal governo nel dl Energia, insieme al taglio delle accise, per tentare di contrastare il caro carburante. Il valore dei buoni benzina concessi dalle aziende ai dipendenti è fissato nel limite di 200 euro per lavoratore. Un bonus che, come spiegato, non concorrerà alla formazione del reddito e su cui non verranno imposte ulteriori tasse. Si tratta quindi di 200 euro netti sia per l’azienda sia per il lavoratore e, in quanto tali, vantaggiosi per entrambi i soggetti.

Riguardo alle modalità di erogazione del bonus al momento non si conoscono dettagli. Quello che appare probabile è un coordinamento con i sindacati tramite accordi che le regoleranno nel dettaglio, ma è possibile che le imprese decidano di concedere il beneficio unilateralmente.

Punti chiave del decreto

Tra i punti più discussi, quello sul contenimento dei prezzi dell’energia. Il decreto prevede infatti una riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. La misura consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Riduzione bollata da molte parti “insufficiente”.

Tra le altre misure:

la possibilità per le imprese di rateizzare fino a 24 mesi il pagamento delle bollette di luce e gas;

aumento della platea di famiglie che potranno ottenere il bonus sociale sulle stesse bollette (Isee da 8mil a 12mila);

e sostegni vari ai settori più colpiti dalla crisi conseguente alla guerra in Ucraina, a partire dall’autotrasporto e dal turismo; rafforzamento della golden power, delle misure di cyber security e del sistema di accoglienza dei profughi.

Per l’intervento, nato per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e il tessuto imprenditoriale, il governo mette sul piatto 4,4 miliardi. E lo fa senza mettere mano quasi alle risorse pubbliche ma tassando del 10% gli extraprofitti delle società energetiche.

“Interveniamo – ha spiegato il premier Mario Draghi, nella consueta conferenza stampa successiva al cdm – per aiutare cittadini e imprese a sostenere i rincari del costo dell’energia, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più colpite. Miglioriamo i presidi a tutela del nostro sistema imprenditoriale. E rafforziamo il sistema di accoglienza, per gestire gli afflussi di rifugiati dall’Ucraina che stanno aumentando e ci aspettiamo aumentino ancora”.

Taglio accise: “bisognava fare di più”

Il provvedimento non ha mancato di sollevare critiche.