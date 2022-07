Nuovi bonus per chi rende green la propria auto. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha firmato un decreto che prevede un bonus fino a 3.500 per il retrofit elettrico. Si tratta di un contributo che sarà erogato a partire da novembre 2021 a coloro che sulla proprio veicolo hanno installato un motore elettrico sostituendo il precedente a combustione.

Concretamente, nell’operazione di trasformazione sono eliminati anche i tubi di scappamento, il radiatore e l’impianto di raffreddamento, per essere sostituti dall’elettronica di gestione e dal pacco batteria. Le risorse complessive previste nel bilancio del Mims per questo intervento sono pari a 14 milioni di euro.

In cosa consiste e a chi si rivolge il bonus

In particolare, i veicoli interessati vanno dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica.

Il contributo è pari al 60% del costo per la riqualificazione in auto elettrica fino a un massimo di 3.500 euro, a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.

Bonus auto elettriche: come fare domanda

La misura del bonus auto elettriche si inserisce all’interno del processo di decarbonizzazione e che riguarda la maggiore sostenibilità ambientale dei trasporti in modo da favorire la transizione ecologica.

Per l’assegnazione del contributo, il Mims si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap spa, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del Ministero.

Può accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021, data di entrata in vigore della legge n. 156 del 9 novembre 2021 che prevede tale misura. Il termine per l’acquisizione delle richieste scade il 31 dicembre 2022.