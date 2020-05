Bonomi è il nuovo presidente di Confindustria: “riconquistare in tre anni il Pil perso”

È Carlo Bonomi il nuovo presidente di Confindustria. Lo ha eletto ieri l’assemblea dell’associazione degli industriali, dopo la designazione da parte del consiglio generale avvenuta lo scorso 16 aprile, con un voto all’unanimità (818 favorevoli tranne una scheda nulla). Bonomi prende il posto di Vincenzo Boccia e sarà presidente fino al maggio 2024.

Nato a Crema, in provincia di Cremona, nel 1966, il nuovo numero uno di Viale dell’Astronomia è un imprenditore del settore biomedicale. Nel giugno 2017 era stato nominato presidente di Assolombarda, la principale associazione industriale territoriale di Confindustria.

Nel suo intervento Bonomi ha ribadito alcuni punti del suo programma. Ripresa del progetto Industria 4.0, sostenibilità ambientale e necessità di nuove forme contrattuali sono i capitoli di partenza di un possibile rilancio.

Tutto questo, secondo Bonomi, insieme con la necessità di una riduzione strutturale del maxi-debito italiano per rientrare nei parametri medi dell’Unione europea. E ancora la necessità di riforme profonde del sistema Paese perché servono cambiamenti radicali.

“Gli anni che mi aspettano in Confindustria saranno quelli della sfida più impegnativa dal secondo dopoguerra” ha Bonomi a’Il Sole 24Ore’. “L’obiettivo è riconquistare in due o al massimo tre anni non solo 9-10 o forse più punti di Pil, che si prevede l’Italia perda in questo 2020, ma anche i 3 punti che a fine 2019 ancora ci separavano dal 2008“.