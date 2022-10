Bollette: stacco fornitura dopo 41 giorni di ritardo nei pagamenti

Il caro bollette sta mettendo in crisi le famiglie italiane. Secondo stime recenti, sarebbero infatti quasi 5 milioni gli italiani che negli ultimi nove mesi non hanno pagato le bollette. Una situazione che non è certo sfuggita ai fornitori di gas ed energia elettrica, che stanno correndo ai ripari con la messa in mora immediata e l’interruzione delle forniture dopo 41 giorni di ritardo nel pagamento delle bollette, anche se l’arrivo dei tecnici a casa.

In altre parole, se prima infatti dopo la bolletta ricevuta le aziende adottavano alcuni accorgimenti come l’invio del sollecito di pagamento e il “depotenziamento” della rete, adesso passano subito alle maniere forti, con l’immediata messa in mora e il successivo distacco della fornitura.

È l’allarme lanciato dalle associazioni dei consumatori che riportano richieste di aiuto continue da tutta Italia di famiglie e soprattutto di condomini, dove gli importi sono raddoppiati rispetto all’anno scorso, e ci sono problemi nei palazzi con il riscaldamento centralizzato. Ma il peggio arriverà tra dicembre e gennaio: è allora che si prevede il picco di “distacchi”.

Circa 5 milioni di italiani non hanno pagato la bolletta negli ultimi 9 mesi

Intanto, un’indagine commissionata da Facile.it insieme agli istituti mUp Research e Norstat, diffusa qualche giorno fa, ha messo in evidenza come a fronte dell’aumento del prezzo dell’energia, 4,7 milioni di italiani non sono riusciti a pagare una o più bollette di luce e gas negli ultimi 9 mesi. Si tratta di un numero che potrebbe continuare a crescere se i prezzi dovessero aumentare: sono infatti 3,3 milioni gli italiani che hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi impossibilitati a far fronte alle prossime bollette energetiche.

È poi un altro dato a confermare la situazione di emergenza: quasi 2 persone morose su 3 (62%) hanno detto che è stata la prima volta che hanno saltato il pagamento delle bollette. Non solo bollette: il problema della morosità riguarda anche le spese condominiali. Dall’indagine è emerso che, a causa dell’aumento dei prezzi, da gennaio oltre 2,6 milioni di italiani hanno saltato una o più rate del condominio.