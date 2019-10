Cambio al vertice per Bnp Paribas Leasing Solutions Italia

Bnp Paribas Leasing Solutions Italia, il ramo del gruppo bancario francese specializzato in soluzioni di leasing e di noleggio per attrezzature ad uso professionale, ha annunciato un avvicendamento al vertice: Philippe Desgeans ha assunto l’incarico di country manager per l’Italia, sostituendo Thierry Bonetto. Quest’ultimo resterà nell’ambito del gruppo, ma il suo nuovo incarico non è stato ancora annunciato.

Desgeans, nominato anche direttore generale si occuperà di orientare la società verso lo sviluppo di nuovi mercati e di nuovi servizi, con una particolare attenzione alla Circular Economy e al finanziamento dei Green Asset, fa sapere Bnp, senza perdere di vista la centralità della persona in ottica di Inclusione.

“Forte di questo spirito, fondato su una solida struttura valoriale e organizzativa Leasing Solutions Italia potrà affrontare con maggior forza e positività le sfide del prossimo futuro, per continuare a crescere in maniera sempre più inclusiva e sostenibile, in linea con i valori e le ambizioni del Gruppo Bnp Paribas”, ha commentato Philippe Desgeans.

Il nuovo country manager, 53 anni e laureato in ingegneria, vanta una carriera pluriennale in Bnp Paribas, avendo assunto il primo incarico nel 2002.

L’esperienza sul campo italiano, invece, porta la prima data del 1993 come Executive di Compagnie Bancaire Italy, a Milano, e successivamente, nel 1998, a Firenze, in Centro Leasing, come Strategy Planning and Management Controlling Director. Dal 2011 Desgeans è Country supervisor di Bnp Paribas Leasing Solutions e consigliere di amministrazione di alcune delle principali Legal Entities di Bnp Paribas nell’ambito di questo business.

“Sono orgoglioso di aver lavorato con tutti i colleghi di Leasing Solutions Italia”, ha commentato il country manager uscente Bonetto, “insieme, abbiamo messo al servizio del Business il nostro talento, le nostre capacità e le nostre conoscenze, per consolidare la nostra Leadership nel mercato italiano del Leasing, partendo sempre dalla valorizzazione delle persone”.

Nel 2018 Bnp Paribas Leasing Solutions ha finanziato 357 000 progetti per un volume totale di 13,5 miliardi di euro in 18 paesi, non solo in Europa, ma anche in Cina, negli Stati Uniti e in Canada.