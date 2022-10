BNP Paribas Fortis Private Equity investe in MobieTrain

Fortino Capital e BNP Paribas Fortis Private Equity hanno investito 9 milioni di euro in MobieTrain, diventando così azionisti della startup belga specializzata in tecnologie per le risorse umane. La società sfrutterà i fondi per accelerare l’espansione in nuovi mercati europei in crescita nei prossimi mesi, per sostenere la ricerca e lo sviluppo e per innovare il settore della formazione aziendale. BNP Paribas Fortis sta supportando MobieTrain attraverso il suo ramo private equity. Raf Moons, responsabile di BNP Paribas Fortis Private Equity, ha spiegato:

“L’operazione si inserisce nella nostra strategia di aiutare le promettenti scale-up belga a crescere insieme a co-investitori affidabili. Siamo rimasti colpiti dal management, dall’espansione e dalla gamma di prodotti di MobieTrain. La tecnologia HR dell’azienda soddisfa le esigenze di formazione rapida in un mercato del lavoro dinamico”.

Fortino Capital è un investitore specializzato in software-as-a-service B2B. Renaat Berckmoes, partner di Fortino Capital, ha aggiunto:

“Una recente ricerca ha dimostrato che solo il 20% dei 2,8 miliardi di dipendenti in prima linea nel mondo ha accesso a strumenti che migliorano la loro vita lavorativa da dipendenti deskless. La recente espansione di successo di MobieTrain nell’Europa meridionale sottolinea il suo grande potenziale. Non possiamo che applaudire la scale-up belga per aver unito le forze con un partner d’investimento belga – nonostante il forte interesse dall’estero – per potenziare le sue operazioni internazionali”.

Chi è MobieTrain

Fondata nel 2015 da Guy Van Neck (ceo), Mireille Van Hemert – Schelling (coo) e Willi van Boven (cto), MobieTrain ha l’obiettivo di rendere la formazione continua accessibile al personale deskless, senza scrivania, in tutto il mondo. La sua tecnologia di microapprendimento facilita il processo di inserimento e facilita la formazione dei dipendenti in prima linea, come commessi, operai, infermieri e personale logistico. I moduli di apprendimento di dimensioni ridotte, che si basano su tecniche di gamification per smartphone, semplificano il trasferimento delle informazioni, aumentano la conservazione delle conoscenze e migliorano la motivazione dei dipendenti. Nell’ultimo anno, l’azienda ha registrato una crescita a tre cifre, con oltre la metà del fatturato proveniente dai mercati internazionali. Più di cento organizzazioni in trenta Paesi, tra cui marchi come Diesel, Emirates Post, VF e Via Outlet, hanno scelto MobieTrain per formare il loro personale in prima linea. Il ceo Guy Van Neck ha dichiarato:

“Per mantenere questo ritmo di crescita, stiamo rafforzando i nostri team a Genk, Madrid, Milano e Amsterdam, dove abbiamo aperto un nuovo ufficio proprio il mese scorso. Presto ci espanderemo anche in Germania, Francia e Regno Unito e inizieremo a vendere a distanza da Madrid in altri mercati, come quello scandinavo. Questa internazionalizzazione dovrebbe consentirci di raddoppiare almeno il fatturato ogni anno e di consolidare la nostra posizione di leader di mercato in Europa”.

Dalla precedente operazione di finanziamento di maggio 2021, MobieTrain ha aperto filiali in Spagna e in Italia, con un organico che ha raggiunto le 53 unità. L’azienda di tecnologia HR impiega ora quindici nazionalità diverse. Questi investimenti hanno aiutato MobieTrain a più che raddoppiare il suo fatturato nel 2021.