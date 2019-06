Il programma del più importante evento blockchain di sempre in Italia

Di Vincenzo Caccioppoli

Si terrà a Roma dal 25 al 30 giugno la blockchain week, il più importante evento dedicato alla nuova tecnologia mai organizzato in Italia. L’evento, nella sua doppia funzione di Corso e Summit, si propone di dare solide basi a chi ancora non le ha e di rinforzare quelle di chi già è operativo in questo settore.

Le sei giornate saranno così suddivise: tre giorni di Corso Intensive e tre giorni di Summit, con possibilità di scegliere se partecipare a entrambi o solo a uno. Il 25, 26, 27 giugno 2019 saranno all’insegna dell’autorevolezza formativa. Questi corsi sono aperti a tutti, sia a chi già esperto e sia a chi di blockchain ne ha appena sentito parlare.

Obiettivo dell’evento è proprio quello di allargare la platea delle persone che vogliono approfondire quello che potrebbe essere fra qualche anno una vera e propria rivoluzione nel campo tecnologico. Saranno 21 ore di alta formazione, destinate appunto “a chi non ha ancora acquisito alcuna competenza in questo settore e a chi desidera consolidare le proprie competenze di base”, si legge sul sito ufficiale dell’evento.

Inoltre, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e ci sarà la possibilità di inserire il proprio Curriculum Vitae nel database riservato alle aziende Partner e Sponsor dell’evento. Il 28, 29, 30 giugno 2019 ospiteranno il Summit, con conferenze, esposizioni e dibattiti. Il weekend di Summit della Blockchain Week Rome sarà un’occasione senza precedenti per vivere il mondo delle criptovalute.

Una prima assoluta in Italia

Per la prima volta in Italia, ospiti provenienti dalle più importanti aziende al mondo del settore, come Binance, Tron e Zcash, si uniranno ai maggiori esperti del nostro paese, ai rappresentanti delle istituzioni ed alla community italiana, dando vita ad una serie di panel, conferenze, momenti dedicati al networking, esposizioni e dibattiti.

La capitale d’Italia sarà teatro di un evento che si preannuncia eccezionale. Le prime tre giornate della Blockchain Week Rome ospiteranno il corso ‘Blockchain Intensive’: ventuno ore di formazione con esperti del settore dedicate a chi non ha ancora acquisito alcuna competenza in questo settore e a chi desidera consolidare le proprie conoscenze di base.

Il Corso prevede sei moduli formativi. I primi cinque affronteranno alcune delle tematiche fondamentali di questo settore. Il sesto modulo, invece, sarà interamente dedicato alle domande, alla risoluzione dei dubbi ed all’interazione tra docenti e partecipanti. Il programma completo del corso è disponibile sul sito ufficiale.

Le altre tre giornate della Blockchain Week Rome ospiteranno il ‘Blockchain Summit’, un intero weekend dedicato a conferenze, networking, esposizioni, panel e dibattiti. Sul palco dell’evento si susseguiranno alcuni dei più autorevoli esperti del panorama internazionale e nazionale, come Mariana Gospodinova, Head of operations di Binance e Paige Peterson, responsabile di User Education & Community di Electric Coin Company (Zcash).

I Blockchain Week Rome Awards

Nel corso delle tre serate del weekend si terranno anche diversi party, aperitivi, cene ad altri momenti esclusivi dedicati al networking e all’intrattenimento. La lista delle attività è disponibile ​sul sito ufficiale. Nel corso della cena di gala prevista per Sabato 29, la giuria della Blockchain Week Rome consegnerà i ‘Blockchain Week Rome Awards’.

Tra i premi già annunciati troviamo:

Best Blockchain Startup Award,

Best Blockchain Influencer Award,

Best Blockchain Education Program e

Best Crypto International Celebrity.

I partecipanti potranno scegliere tra il biglietto ‘BLOCKCHAIN INTENSIVE’ per prendere parte all’esclusivo corso di tre giornate (25, 26, 27 giugno), il biglietto ‘BLOCKCHAIN SUMMIT’ per vivere tre giornate di conferenze, esposizioni e networking (28, 29, 30 giugno), oppure il biglietto ‘ALL INCLUSIVE’, per ottenere il massimo dalla Blockchain Week Rome (dal 25 al 30 giugno).

Gli oltre 1.500 metri quadrati di area espositiva dell’evento ospiteranno gli stand degli sponsor e partner dell’evento. Sarà possibile interagire direttamente con le aziende e scoprire nuove realtà imprenditoriali connesse al mondo delle criptovalute e della tecnologia blockchain. Tra gli espositori troviamo Coinbar, Quadrans Foundation, Exprivia | Italtel, PwC, Eidoo, EY, Ateneo Impresa, CryptoLocalATM, Cryptodiamond, Origin e Aidbricks.

Per contattare l’autore: vcaccioppoli@gmail.com