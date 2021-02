Blockchain, Allfunds la utilizza nel mondo dei fondi comuni

Si rafforza la presenza della tecnologia blockchain nel mondo dei risparmio gestito. Allfunds Blockchain, entità di tecnologia di Allfunds, e ConsenSys, società di software leader, che costruisce infrastrutture e applicazioni per la blockchain Ethereum, hanno firmato una partnership che consentirà di semplificare ulteriormente la catena del valore della distribuzione dei fondi comuni, tramite processi applicabili anche ad altri settori regolamentati.

Come spiega il gruppo in una nota, attraverso questo accordo, ConsenSys e Allfunds Blockchain uniranno Allfunds Technical Solution e ConsenSys Quorum, protocollo open-source per l’implementazione di Ethereum, per rafforzare ulteriormente la piattaforma Allfunds.

Blockchain: il ruolo nella distribuzione dei fondi

In generale, il tradizionale trasferimento di fondi tra entità finanziarie, intermediari e sistemi di pagamento di terze parti viene considerato un processo complesso.

La tecnologia Blockchain può rivoluzionare la distribuzione dei fondi riducendo drasticamente i tempi di elaborazione e settlement, fornendo al contempo un sistema sicuro e in grado di ridurre drasticamente i margini di errore per tutte le parti coinvolte.

Ruben Nieto, Managing Director di Allfunds Block. ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con ConsenSys per diffondere questa soluzione rivoluzionaria in sempre più mercati. Attraverso l’expertise di ConsenSys, i clienti di Allfunds Blockchain beneficeranno di un prodotto blockchain davvero unico. Abbiamo selezionato ConsenSys Quorum come nostro protocollo blockchain aziendale sia per diffusione e posizionamento nel mondo corporate, sia per l’aggiornamento continuo e il supporto offerti da ConsenSys. Questo rappresenta un altro importante passo avanti nell’evoluzione della tecnologia di Allfunds.”

Madeline Murray, Product Lead at ConsenSys Quorum, ha commentato:

“Stiamo assistendo a un interesse crescente a livello globale per ConsenSys Quorum, il protocollo open-source Enterprise Ethereum costruito per semplificare l’uso della blockchain aziendale. Questa partnership con Allfunds faciliterà ulteriormente l’adozione globale della blockchain per l’industria dei fondi e arricchirà l’ecosistema con soluzioni tecniche innovative adatte alle esigenze più avanzate sul fronte della privacy”

Allfunds, cosa fa

Nel 2020, Allfunds ha lanciato la sua nuova piattaforma tecnologica, attraverso una nuova entità: Allfunds Blockchain, portando sul mercato una innovativa tecnologia che punta a semplificare radicalmente il settore della distribuzione globale dei fondi, consentendo una comunicazione istantanea, affidabile e sicura tra gli attori del settore.

Allfunds Blockchain offre due soluzioni indipendenti:

-Technical Solution: il protocollo di privacy di Allfunds, che aggiunge potenzialità uniche a ConsenSys Quorum, permettendo di risolvere le maggiori criticità relative alla governance dei dati negli ecosistemi blockchain

– Business Solution: gli Allfunds Business Smart Contracts che consentono le attività di distribuzione dei fondi sulla piattaforma Allfunds Industry, sbloccando nuove funzionalità abilitate di questa tecnologia.