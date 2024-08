BlackRock taglia al minimo storico il sostegno alle cause ESG

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, sembra allontanarsi sempre di più dal mondo ESG. In un recente report, il gigante degli investimenti Usa ha dichiarato di aver appoggiato appena il 4% delle circa 500 proposte ESG presentate dagli azionisti durante la stagione delle deleghe 2023-24, toccando un nuovo minimo storico. Nel 2023, BlackRock aveva appoggiato il 6,7% delle misure ESG presentate, che all’epoca era un minimo storico.

“Secondo la nostra valutazione, la maggior parte di queste proposte era eccessiva, priva di merito economico o cercava di ottenere risultati che difficilmente avrebbero promosso il valore a lungo termine per gli azionisti”, si legge nel rapporto pubblicato mercoledì. “Una percentuale significativa si concentrava su rischi aziendali che le aziende avevano già in atto per affrontare, rendendoli superflui”.

BlackRock dice addio agli obiettivi ESG?

BlackRock ha guidato in larga misura il movimento ESG, ma negli ultimi anni ha rinunciato a sostenere le proposte ambientali e climatiche. In tutto il mercato, il sostegno complessivo alle proposte ESG è rimasto invariato al 23% l’anno scorso, secondo l’osservatorio Morningstar, mentre il sostegno alle risoluzioni ambientali e sociali è sceso al 16% dal 19%.

Prima della stagione, BlackRock aveva detto che avrebbe spinto i consigli di amministrazione sulla loro resilienza finanziaria.

A far scendere il numero sono state anche le crescenti risoluzioni volte a costringere le aziende a ritirare i loro piani di gestione dei rischi di sostenibilità, tra cui il riadattamento delle loro operazioni per essere in linea con gli obiettivi climatici globali. BlackRock ha dichiarato di non sostenere nessuna delle 88 proposte che rientrano in questa categoria.

In totale quest’anno ha sostenuto 20 proposte. Di queste, quattro erano legate al clima e al capitale naturale, e riguardavano le informazioni di Berkshire Hathaway, Denny’s Corporation, Jack in the Box e Wingstop.

Più in generale, il sostegno di BlackRock alle risoluzioni degli azionisti è salito all’11% dal 9% – ovvero 99 su 867 contro 71 su 811 dell’anno precedente – grazie al sostegno dell’azienda a un maggior numero di risoluzioni legate alla governance.

“Le proposte che abbiamo sostenuto hanno cercato di migliorare i diritti degli azionisti di minoranza, ad esempio introducendo il voto a maggioranza semplice. Anche il sostegno del mercato alle proposte di governance è aumentato rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato.

A parte le risoluzioni degli azionisti, BlackRock ha dichiarato di aver votato su oltre 169.200 proposte a livello globale, sostenendo la posizione del management nell’88% dei casi, in linea con gli anni precedenti.

Inoltre, ha appoggiato l’elezione dei consiglieri di amministrazione nel 90% dei casi, anche se ha rifiutato di sostenere 128 proposte di 104 società a causa di preoccupazioni relative a una divulgazione inadeguata o a una supervisione efficace da parte del consiglio di amministrazione dei rischi legati al clima.