BlackRock, la sostenibilità già paga: l’ETF fa il pieno di raccolta e batte un record

L’impegno sul clima di BlackRock sta già pagando. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, un ETF negoziato in borsa dal colosso dei fondi ha attirato oltre 600 milioni di dollari questa settimana, nonostante abbia iniziato le negoziazioni solo venerdì. Si tratta del iShares ESG MSCI EM Leaders ETF e questo è il miglior debutto per qualsiasi ETF statunitense quest’anno e un segno che BlackRock non è l’unico che vede il cambiamento climatico come un fattore determinante nelle prospettive a lungo termine delle aziende.

Investire in aziende che si occupano di questioni ambientali, sociali e di governance sta finalmente prendendo piede dopo anni di crescita lenta. Mentre si assiste a un un piccolo calo nel mercato dell’ETF statunitense da 4,5 trilioni di dollari, i fondi sostenibili hanno aggiunto oltre 8 miliardi nel 2019 e gli asset hanno recentemente superato i 20 miliardi. “Questo è probabilmente solo l’inizio dell’ondata di denaro destinata agli ETF ESG”, ha dichiarato Todd Rosenbluth, direttore della ricerca ETF con sede a New York della CFRA Research. “Diventerà un fenomeno ancora più mainstream e man mano che questi prodotti aumenteranno, colpiranno il radar per il mercato della gestione patrimoniale”.