Black Friday: per oltre la metà degli italiani lo shopping sarà online (e compulsivo)

Manca meno di un mese al Black Friday, evento importato dagli Stati Uniti, ormai sempre più popolare tra gli italiani, che di fatto segna l’inizio dello shopping di Natale.

In occasione di questa ricorrenza, in calendario il prossimo 29 novembre, Tiendeo.it, azienda leader nei servizi drive-to-store per il settore retail e sempre attiva nel risparmio quotidiano dei consumatori, ha interrogato gli italiani a proposito delle loro intenzioni e strategie rispetto a questa attesissima data. Di seguito i risultati principali:

9 italiani su 10 faranno acquisti durante il Black Friday

Non ci sono dubbi a riguardo: gli italiani hanno pienamente accolto come propria questa ricorrenza d’oltreoceano. Davanti alla possibilità di acquistare con sconti, non si tira indietro nessuno.

Il 90% degli intervistati prevede infatti di fare acquisti approfittando delle offerte di fine novembre con un budget medio stanziato per l’occasione di 221 euro. Da sottolineare che il 21% degli intervistati ha già messo in conto che la spesa supererà i 300 euro.

Elettronica e moda domineranno le vendite

Sul podio delle previsioni d’acquisto degli italiani per il Black Friday troviamo al primo posto l’elettronica, seguita a stretto giro da accessori e abbigliamento: 5 italiani su 10 prevedono di fare acquisti in entrambe le categorie merceologiche.

Regge anche l’arredo, che conquista il 37%, seguito da alimentari e beauty (a pari merito con il 20%). Bricolage si aggiudica il 18% e chiudono la classifica giochi e sport con un interesse d’acquisto inferiore al 10%.

Gli acquisti online superano quelli nei negozi fisici

Sembrerebbe arrivato il momento del sorpasso, almeno nelle intenzioni d’acquisto: oltre la metà degli intervistati afferma che durante il Black Friday farà i propri acquisti online.

La percentuale dei fedelissimi al negozio fisico rimane comunque alta (47%) e più che di un vero e proprio sorpasso si tratterebbe piuttosto di un testa a testa, che però è un chiaro segnale delle tendenze e delle abitudini sempre più digitali degli italiani.

Le ricerche si svolgeranno prevalentemente online

La maggior parte delle ricerche in vista del Black Friday si svolgeranno principalmente sfruttando i canali digitali. Al primo posto troviamo i motori di ricerca (40%) seguiti dai cataloghi digitali (34%) e dai cataloghi cartacei (12%).

Questi dati mettono in luce come l’online abbia preso il sopravvento nella quotidianità dei consumatori, rendendolo il canale privilegiato delle ricerche attive (74%) e confermando la tendenza degli italiani alla continua verifica previa a ogni acquisto.

Italiani tra strateghi e pianificatori e acquisti impulsivi

L’atteggiamento con cui gli italiani si approcciano a questa data è di due tipi: se da una parte vi sono coloro che pianificano con cura e anticipo la spesa destinata al Black Friday (34%), dall’altra più della metà (56%) realizzerà acquisti impulsivi, poiché afferma che comprerà senza definire un budget e a seconda di ciò che vedrà in promo il giorno stesso.

La ricerca di informazioni inizia comunque con anticipo per il 74% e con largo anticipo per il 34% degli italiani, che pianificano e studiano i cataloghi più di due settimane prima della fatidica data.

In generale le compere effettuate non deludono: meno del 10% è solito restituire i prodotti acquistati durante il Black Friday. Tra regali di Natale, capi invernali e nuovi dispositivi elettronici, davanti alle offerte non si tira indietro nessuno, e grazie a uno studio previo e a una comparazione dei costi e delle offerte i consumatori possono ritenersi soddisfatti.