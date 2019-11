Black Friday e Cyber Monday: occhio alle frodi, consigli per evitare furti dati personali

È partita oggi la corsa allo shopping a prezzi scontati. Si inizia oggi con il Black Friday, ma le occasioni saranno online fino al prossimo lunedì, giorno del Cyber Monday. Attenzione, però. il rischio di imbattersi in truffe è dietro l’angolo.

I consumatori dovranno essere al contempo consapevoli che non sarà tutto rose e fiori dato che è previsto un aumento considerevole dei tentativi di frode durante la stagione dello shopping natalizio 2019.

Secondo una ricerca effettuata da ACI Worldwide, leader di soluzioni bancarie e di pagamenti elettronici in real time, il tasso di frodi nel servizio Click&Collect è al momento quello in più rapida crescita a livello globale.

Infatti, secondo alcuni dati della ricerca, i tentativi di frode per questa modalità sono aumentati del 13% nel 2018 mentre, il volume dei tentativi di frode in tutti gli altri canali è aumentato dell’uno percento.

I dati rivelano anche che gli esercenti e i consumatori dovranno fare maggiore attenzione durante le giornate del Black Friday e Cyber Monday, perché il rischio frode raggiungerà un picco notevole, mentre i volumi delle transazioni aumenteranno e gli utenti si affretteranno ad ottenere le migliori offerte.

“Il Click & Collect sta diventando sempre più popolare tra i consumatori, ma i truffatori sfruttano sempre più spesso le vulnerabilità di questo popolare metodo di acquisto” ha affermato Jackie Barwell, Director of Fraud Product Management di ACI Worldwide. “I rivenditori devono attuare processi di sicurezza più rigorosi per tutti gli aspetti del Click&Collect, specialmente durante le festività natalizie. Infatti, raccomandiamo agli esercenti di chiedere a tutti i clienti di produrre dati di identificazione sufficienti, ad esempio la carta utilizzata per il pagamento, da richiedere quando l’utente si reca al punto di ritiro”.