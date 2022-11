Black Friday 2022, gli italiani spenderanno l’8% in meno

Si avvicina il Black Friday 2022, la giornata di sconti e offerte speciali che cade il giorno seguente al Thanksgiving negli Stati Uniti, quest’anno il prossimo venerdì 25 novembre. Diventato negli anni una delle ricorrenze più attese anche in Italia, oltre il 95% degli intervistati in un sondaggio condotto da idealo sa cosa significa questa giornata.

Idealo, portale internazionale specializzato nella comparazione prezzi, in una recente indagine a tema Black Friday, ha riscontrato che il 65% degli acquirenti online si dice pronto ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday, un dato quasi in linea con quello registrato lo scorso anno (66%). Ciononostante, oltre il 30% degli italiani ritiene che i propri acquisti saranno inferiori a quelli dello scorso anno.

Black Friday 2022: quanto spenderanno gli italiani

L’indagine rivela in primis che il budget medio di spesa dei consumatori passa dai 272 euro dello scorso anno a 251 euro del 2022, con un taglio dell’8%. Un dato che scende ulteriormente a 193 euro tra i giovanissimi tra i 16 ed i 24 anni e che si alza fino a 278 euro nella fascia tra i 45 e i 54 anni.

I prodotti di elettronica sono tra i più attesi durante il Black Friday, rappresentando una priorità per il 61% degli intervistati. Seguono gli articoli relativi a moda e abbigliamento (43%), scarpe (41%), cosmetici e profumi (30%), libri e musica (29%), giocattoli e gaming (26%).

Poco meno del 10% del campione intervistato sa per certo che non farà acquisti nel corso del Black Friday: il 32% di questi è intenzionato a non spendere per limitare i propri consumi, il 31% invece eviterà di farlo perché non crede realmente si tratti di un’occasione per risparmiare ed un ulteriore 30% non sa sin da ora se avrà bisogno o meno di acquistare un prodotto o servizio.

Tra gli ulteriori dati emersi dall’indagine, il Black Friday si conferma un evento particolarmente sentito online: il 52% degli intervistati, infatti, pensa che acquisterà esclusivamente sui canali digitali, a fronte di un 40% che è pronto a fare acquisti sia digitali che fisici, e di un esiguo 8% che sta pianificando acquisti esclusivamente presso negozi fisici. Il Black Friday 2022 sarà, inoltre, l’occasione per portarsi avanti con i regali di Natale risparmiando: oltre l’89% del campione sta pianificando di acquistare sicuramente o probabilmente dei regali di Natale durante questo periodo per poter godere di sconti e occasioni.

Eppure, una disillusione di fondo aleggia tra i consumatori italiani, secondo oltre il 30% di loro, infatti, quest’anno ci saranno non solo meno sconti ma anche meno offerte, mentre il 37% di loro pensa che quest’anno a fare acquisti saranno molte meno persone. Stando ai dati dello scorso anno, meno della metà dei consumatori italiani (il 44%) ha dichiarato di aver acquistato un prodotto online durante il Black Friday 2021 e la fascia di età più coinvolta è stata quella tra i 25 e i 34 anni (49%). Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia, consiglia: