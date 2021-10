Black Friday 2021: gli store hanno già preparato il terreno

Ogni anno sembra che l’attesa e l’attenzione mediatica verso il Black Friday cominci a montare sempre prima. Un po’ come le classifiche dei migliori film o dei migliori dischi dell’anno, che spesso vengono pubblicate a novembre, anche le anticipazioni sulla giornata dei saldi importata dagli Stati Uniti si fanno più precoci.

E così, a quasi un mese e mezzo dal venerdì nero, 26 novembre 2021, già si trovano sul web, ben posizionate, le pagine Black Friday 2021 di importanti store online come Amazon oppure “fisici”, come UniEuro, Euronics o MediaWorld.

La data del Black Friday di per sé non costituisce un gran segreto: è il giorno successivo alla festa del Ringraziamento americana, che si celebra a sua volta il quarto giovedì di novembre. La tradizione dei saldi, legata a una festa da noi peraltro inesistente, è diventata l’occasione per creare una nuova giornata di shopping selvaggio, che ha registrato nuovi record di anno in anno (quantomeno, prima della pandemia).

Amazon e altri venditori hanno da qualche tempo creato una cornice allargata per le offerte, con saldi che si protraggono per tutta la settimana che conduce al Black Friday.

Questi i messaggi dei principali negozi che hanno già allestito le pagine dedicate al Black Friday 2021: