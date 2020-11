Black Friday 2020: gli italiani spenderanno in media 210 euro

Sale al 61% la percentuale di chi ha intenzione di fare acquisti approfittando delle promozioni di questi giorni con il Black Friday 2020. Gli italiani pianificano di spendere di più rispetto al 2019 e tra i prodotti più desiderati ci sono l’abbigliamento, i piccoli elettrodomestici e i libri.

Questa la fotografia che scatta l’ultima l’indagine GfK Black Friday 2020 a pochi giorni dal Venerdì Nero che inaugura lo shopping natalizio in programma il 27 novembre. Rispetto allo scorso anno, i consumatori italiani sembrano essere meno impulsivi e più attenti a quello che acquistano: non vogliono comprare qualcosa tanto per farlo, ma sono più selettivi e più attenti alla qualità. Quest’anno inoltre gli italiani, dice l’indagine di GfK, hanno intenzione di informarsi bene prima di decidere cosa acquistare e dove, proprio per evitare di fare acquisti sbagliati. A conferma di questo, ben il 64% dichiara che comprerà solo su siti e/o negozi di cui si fida e che conosce già bene.

I prodotti più desiderati per il Black Friday 2020

Tra le oltre 30 categorie di prodotti indagate dall’indagine GfK, al primo posto tra i prodotti più desiderati ci sono ancora una volta l’Abbigliamento e gli Accessori, seguono piccoli Elettrodomestici e i Libri, che guadagnano diverse posizioni rispetto allo scorso anno. In generale, quest’anno gli italiani esprimono l’intenzione di diversificare maggiormente gli acquisti rispetto allo scorso anno, spalmandoli su più categorie di prodotto.

Cresce anche il budget medio stanziato per gli acquisti del Black Friday, che passa dai 195 euro dello scorso anno ai 210 euro di quest’anno. Rispetto agli scorsi anni, quello 2020 sarà sicuramente un Black Friday più omnichannel per quanto riguarda l’esperienza di acquisto nel suo complesso, sia nella fase di ricerca di informazioni sia in quella di finalizzazione dell’acquisto. Infatti, il 62% degli intervistati dichiara che deciderà il canale di acquisto (sia fisico che digitale) che utilizzerà per i propri acquisti sulla base delle offerte e delle opportunità del momento.