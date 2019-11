Black Friday: 16 milioni di italiani a caccia di occasioni, incassi per 1,7 miliardi

Mancano due giorni al Black Friday. La giornata dedicata allo shopping a prezzi scontati, nata negli Stati Uniti, è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile anche per i consumatori italiani. Quest’anno saranno oltre 16 milioni – quasi 4 milioni in più del 2018 – gli italiani pronti a cogliere l’opportunità della giornata di super sconti che farà da apripista alla stagione dello shopping natalizio per una spesa media di 107 euro a testa e oltre 1,7 miliardi in totale.

Sono i numeri che emergono dal consueto sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori del commercio, che mette in evidenza che gli affari non viaggeranno solo sulla rete, ma anche sulla strada: saranno infatti circa 180mila i negozi ‘reali’ che aderiranno al Black Friday con sconti medi a partire dal 30%.

E, in un caso su due, le offerte saranno estese anche al sabato e alla domenica. Il fatturato previsto per l’occasione si traduce in una porzione di consumi consistente: 1,7 miliardi di euro che si ‘divideranno’ tra le attività commerciali online e i negozi su strada.

Quest’anno ad acquistare sul web sarà il 45% degli interessati al Black Friday, mentre il 15% opterà per i negozi reali. Un 26% di consumatori a caccia di occasioni, invece, si orienterà su entrambe le tipologie di vendita. Ma c’è anche un 14% che ancora non ha deciso dove farà i suoi acquisti.

Tecnologia e regali di Natale, acquisti preferiti

Chi comprerà durante il Black Friday anche quest’anno cercherà soprattutto prodotti tecnologici, indicati dal 45% (era il 43% nel 2018). Seguono i prodotti di moda (il 26% rispetto al 29% del 2018), gli elettrodomestici (il 25% contro il 26% dello scorso anno), i mobili e prodotti per la casa (in calo dal 18% al 15%) ed infine i viaggi, in crescita (il 10%, era l’8% nel 2018). Ma si cerca di tutto, con il 23% che indica altre tipologie di beni e servizi, dai prodotti enogastronomici a quelli cosmetici. Un 21% è ancora incerto, e si orienterà sulla base delle offerte.

Moltissimi cercheranno i doni per le feste: il 52% (in leggero calo rispetto al 54% del 2018) dei consumatori userà infatti l’occasione per fare almeno un regalo da mettere sotto l’albero.

Opportunità ma anche sfida per i commercianti

Il Black Friday non fa felici solo i consumatori. L’occasione è da sfruttare per gli oltre 180mila negozi che aderiranno. Quest’anno ben il 42% degli imprenditori (era solo il 14% nel 2018) ha sposato l’idea di Black Week ed ha già iniziato gli sconti da lunedì, mentre il 47% opta per il Black Weekend, con offerte da venerdì fino a domenica sera. In calo, invece, i commercianti che temono – il 18% contro il 35% – che sul lungo periodo la politica delle promozioni continue sia controproducente per il mercato.