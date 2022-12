Bitpanda è una piattaforma di investimento che permette a differenti investitori di giovare di diverse asset class: la fintech austriaca, presente in Italia da quasi due anni, può vantare il primo vero indice di criptovalute al mondo, un modo semplice e automatizzato di investire nel meglio del mercato delle criptovalute. Il Bitpanda Crypto Index è la soluzione perfetta per investire nelle criptovalute, poiché investe automaticamente in un portafoglio predefinito e diversificato delle principali criptovalute per dimensione di mercato e liquidità (top 5, top 10 e top 25) oppure in specifici settori (per esempio Infrastrutture o Media & Entertainment). L’indice regola automaticamente la ponderazione del portafoglio nel tempo: bisogna solo scegliere il tipo di indice che interessa di più e al resto ci penserà Bitpanda.

Bitpanda inoltre possiede anche un proprio token, denominato BEST creato per ricompensare la fedele community di Bitpanda e aggiungere più valore all’esperienza in piattaforma. BEST permette di partecipare a un programma di fidelizzazione e di ricompensa. Detenere BEST e investire tramite Bitpanda permette di ricevere un’ampia gamma di vantaggi e benefici, come ad esempio reward settimanali, premi più alti sullo staking e un accesso speciale alla piattaforma. A differenza di altri exchange token nativi, utilizzati come collaterali per prestiti e per partecipare a transazioni finanziarie, il token BEST è utilizzato per ricompensare gli utenti attivi su Bitpanda.

Bitpanda e il forte focus sulla sicurezza

Nel mondo delle criptovalute in questo momento si respira un’aria di sfiducia e l’attenzione da parte degli utenti è ai massimi livelli. Per Bitpanda la sicurezza dei clienti e dei loro asset è una priorità. Il Gruppo Bitpanda segue con attenzione le leggi e i regolamenti europei. Bitpanda GmbH è registrato come Virtual Asset Service Provider (VASP) presso le autorità finanziarie austriache, francesi, spagnole, italiane (presso l’OAM), ceche e svedesi.

Bitpanda Payments GmbH possiede una licenza come fornitore di servizi di pagamento nel quadro di PSD2 e di recente è diventata una Electronic Money Institution. Bitpanda Financial Services GmbH ha una licenza MiFID II, con un processo di verifica degli utenti totalmente conforme alla direttiva AML5. Infine, opera nel pieno rispetto della General Data Protection Regulation (GDPR) europea, con severe misure di sicurezza in linea con i più elevati standard internazionali.

Un’offerta diversificata

Nata nel 2014 per permettere di acquistare in modo semplice e sicuro Bitcoin, Bitpanda è cresciuta nel tempo fino ad affermarsi come piattaforma di investimento leader in Europa, offrendo oltre 2.500 asset digitali tra azioni frazionate ed ETF, criptovalute, criptoindici, metalli preziosi e materie prime, disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette, con qualsiasi budget. Sbarcata in Italia a marzo 2021, conta oggi oltre 200.000 utenti e ha di recente annunciato una partnership con la neobank italiana Hype.