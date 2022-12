Bitpanda è una delle principali piattaforme di investimento in Europa, ed offre un accesso sicuro all’acquisto o alla vendita di criptovalute in qualsiasi momento della giornata. Questa piattaforma, nata nel 2014, ha maturato una solida reputazione nel corso degli anni. Oltre alle criptovalute, con Bitpanda si può diversificare in modo semplice e veloce: permette di avere accesso ad asset quali azioni, ETF, commodity. A questo si aggiunge la praticità della funzione Bitpanda Savings, per impostare in modo rapido e semplice un piano di risparmio su qualsiasi asset.

Bitpanda è completamente automatizzato. Ciò significa che non appena la piattaforma conferma il pagamento, le criptovalute sono inviate automaticamente all’acquirente. Secondo la sua pagina informazioni, Bitpanda ha l’obiettivo di rendere il processo di acquisto e vendita di criptovalute il più rapido, semplice e sicuro possibile.

Bitpanda Savings

La piattaforma Bitpanda permette inoltre di creare un piano di risparmio su qualsiasi asset presente in piattaforma: criptoindici, per diversificare su diversi segmenti del mondo delle cripto; ma anche singole criptovalute, Etf e azioni frazionate, materie prime e metalli preziosi.

L’acquisto costante nel corso del tempo di un asset rappresenta utile strategia per attenuare gli effetti della volatilità del mercato. L’acquisto progressivo di azioni o cripto su base settimanale, bisettimanale o mensile permette una minore dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine.

La funzione Bitpanda Savings permette di impostare una cadenza del prelievo periodico – che può essere giornaliero, settimanale, bisettimanale o mensile – oltre alla cifra da prelevare automaticamente attraverso addebito SEPA dal conto corrente associato. Va ricordato che su Bitpanda, tutte le commissioni per l’acquisto e la vendita di criptovalute e beni digitali sono già incluse nei prezzi offerti.