Bitcoin sfonda tetto dei 100mila dollari. E’ l’effetto Trump ma non solo

Alla vigilia dell’avvio del secondo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca, il Bitcoin corre arrivando a superare, di nuovo, il tetto dei 100mila dollari. Ma è tutta la criptogalassia a spingere il piede sull’acceleratore: in deciso rialzo anche Ethereum che segna +1,8%, Binance e Dogecoin, rispettivamente a +1,1% e +3,6%

L’aumento segue un periodo di volatilità per il Bitcoin, che lunedì è scivolato sotto i 90.000 dollari per la prima volta da metà novembre.

Bitcoin sfonda muro dei $100mila

La principale criptovaluta oggi in circolazione ha nuovamente superato i 100.000 dollari. I dati sull’inflazione negli Usa e un rapporto pubblicato dall’agenzia di stampa Reuters hanno probabilmente sollevato le quotazioni della criptovaluta. Il dato sull’indice dei prezzi al consumo a stelle e strisce ha indicato che la Federal Reserve potrebbe essere più propensa ad abbassare i tassi di interesse in futuro, tranquillizzando alcuni investitori che temono una pausa prolungata o addirittura un aumento dei tassi. Il calo dei tassi e dei rendimenti dei Treasury tende a spingere gli investitori a cercare rendimenti in attività più rischiose. E qui entrano in gioco Bitcoin e soci.

Inoltre, secondo la Reuters, la SEC potrebbe modificare la sua politica sulle monete digitali già la prossima settimana. La Consob americana potrebbe fornire indicazioni più chiare ad esempio su quando un asset crittografico è considerato un titolo, un chiarimento richiesto dalle borse come Coinbase. Secondo la Reuters, inoltre, alcune azioni esecutive dell’amministrazione Biden potrebbero essere congelate.

Le prossime mosse di Donald Trump

Da scettico a sostenitore, il neo presidente eletto degli Stati Uniti potrebbe dare una svolta al settore cripto. Secondo fonti a conoscenza dei piani, Trump starebbe pianificando di emanare un ordine esecutivo che elevi le criptovalute a priorità politica e dia voce agli addetti ai lavori del settore all’interno della sua amministrazione.

Secondo le indiscrezioni, l’ordine potrebbe indicare le criptovalute come un imperativo o una priorità nazionale, una formulazione strategica intesa a guidare le agenzie governative a lavorare con il settore. Lo riporta Bloomberg secondo cui si prevede anche la possibile creazione di Comitato consultivo sulle criptovalute per sostenere le priorità politiche del settore.