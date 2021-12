Bitcoin resta sotto 47 mila dollari, dove andranno i prezzi secondo gli analisti

Inizio di settimana difficile per i prezzi del Bitcoin. Dopo il tonfo della scorsa settimana, la valuta digitale si muove piatta sotto 47 mila dollari. Nell’ultimo mese, la criptovaluta ha perso il 30% del suo valore (+60% da inizio anno).

La debolezza attuale, spiegano gli analisti, è da ricondurre a una crescente connessione con le evoluzioni del quadro macroeconomico, mentre le criptovalute minori si riprendono più velocemente quando ci sono eventi che creano incertezza da un punto di vista macro.

Istituzioni e grandi investitori nell’ultimo anno hanno incrementato gli acquisti di valute digitali, considerando il mercato più maturo e mentre la regolamentazione diventa più chiara, cosa che ha finora sostenuto il prezzo di Bitcoin. Tuttavia, dicono gli esperti, la maggiore connessione con il mondo istituzionale puo’ rivelarsi un’arma a doppio taglio quando appunto ci sono turbolenze macro o di mercato.

Ma quali sono le prospettive per la principale criptovaluta nei prossimi mesi? Secondo l’analisi odierna di Gabriel Debach, market analyst di eToro:

“L’attuale offerta di Bitcoin in circolazione ha toccato il valore del 90% – 18.900.462 sul massimale di 21.000.000. Con quasi il 98% della popolazione mondiale che non possiede il token. Osservando i futures sul Bitcoin scambiati sul CME possiamo osservare come siano entrati in backwardation, ovvero quando il prezzo corrente di un’attività sottostante (in questo caso il prezzo di Bitcoin) è superiore ai prezzi scambiati nel mercato dei futures. Generalmente parlando, tale situazione rappresenta un segnale ribassista, poiché i trader si aspettano che i prezzi a lungo termine diminuiscano. In generale, osserviamo un’importante correzione (proprio il Bitcoin nella seduta di ieri ha visto cedere circa sette punti percentuali). Tale situazione potrebbe evidenziare un nervosismo in attesa della decisione della Federal Reserve di domani”.