Bitcoin pronto a ritestare una formidabile resistenza

Il Bitcoin rimane appena al di sotto di una zona di resistenza che regge dall’inizio dell’anno e sembra che si stia preparando per un nuovo tentativo di rialzo. La zona su entrambi i lati di $46.000 è stata originata da una serie di minimi di supporto nel dicembre dello scorso anno. Questi minimi di supporto si sono poi trasformati in resistenza da inizio a metà febbraio e attualmente rimangono un limite a qualsiasi movimento al rialzo. Il tentativo di ieri è stato respinto e la criptovaluta è ora seduta in un ristretto intervallo giornaliero in attesa della prossima mossa.

Russia pensa a sanzioni sulle criptovalute

Il Bitcoin e le altre criptovalute hanno registrato un cambiamento del sentiment, invertendo la tipica correlazione risk-on e trascinando BTC/USD al ribasso dai livelli più alti scambiati dall’inizio di febbraio.

I volumi di scambio del Bitcoin utilizzando rubli russi e grivna ucraine sono aumentati a seguito di una serie di sanzioni occidentali rivolte alle istituzioni finanziarie russe, che hanno di fatto interrotto l’accesso del paese ai mercati finanziari globali.

I cittadini russi, di fronte a poche alternative alla detenzione di contanti, hanno acquistato Bitcoin ed Ethereum nel tentativo di proteggere il loro capitale dalla caduta del Rublo. Le banche russe potrebbero utilizzare risorse crittografiche per eludere l’impatto delle sanzioni, sebbene la capacità di farlo su larga scala è estremamente difficile.

La debolezza di BTC ed ETH di questa mattina arriva nel mezzo di un rimbalzo del rublo, con USD/RUB che stamattina è sceso sotto 103 dopo aver raggiunto un livello record durante la notte. Tuttavia, l’inversione è probabilmente temporanea in mezzo alla minaccia di ulteriori sanzioni mentre le truppe russe si avvicinano a Kiev.

Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Ue stanno prendendo in considerazione nuove sanzioni che prenderanno di mira specificamente le risorse digitali per limitare la capacità di Mosca di effettuare transazioni in criptovalute. I legislatori del Regno Unito hanno chiesto alla Financial Conduct Authority di fornire una guida aggiornata agli scambi di criptovalute.

Analisi grafico giornaliero Bitcoin (BTC/USD)

Grafico giornaliero BTC/USD - Tradingview

Quando e se BTC/USD sfonderà la resistenza a 46.000 dollari e confermerà la mossa con una chiusura e un’apertura sopra questo livello, allora ci sarà poca resistenza fino al livello di $52.000. Il supporto invece è visto a $40.000 – $39.600 e quest’ultimo dovrebbe reggere a meno che non ci sia un forte shift del rischio nel mercato. Un eventuale ribasso potrebbe portare il prezzo in zona $40.000 che se non dovesse reggere potrebbe scendere ancora fino a $36.000.

La crisi in Ucraina continua a dominare il sentiment di mercato e sebbene la configurazione tecnica per una mossa al rialzo sembri in atto, il contesto fondamentale non può essere ignorato.