Bitcoin in rialzo. Il mercato si sta riprendendo?

Ci sono segnali di ripresa per il mercato delle criptovalute, con il bitcoin in rialzo e al livello più alto dall’estate scorsa. Secondo Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso Luno, il mercato ha toccato il fondo lo scorso novembre ed è diventato rialzista, come dimostrato dallo slancio a mercato.

Sebbene ci sia stato un maggiore controllo normativo sulle valute digitali da parte delle autorità statunitensi, sembra che ci sia un passaggio dalle altcoin a Bitcoin, come affermato da Yuya Hasegawa, analista della società di criptovalute giapponese Bitcoin Bank. Il Bitcoin è l’unica criptovaluta etichettata come “merce” dal presidente della Sec, Gary Gensler, e ciò ha portato ad un aumento del dominio del mercato di Bitcoin.

Tuttavia, l’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve per combattere l’inflazione ha pesato sui mercati delle criptovalute, ma il bitcoin è andato meglio dell’indice Nasdaq ad alto contenuto tecnologico, aumentando del 49% quest’anno rispetto al 16% dell’indice.

In generale, i mercati sembrano apprezzare il fatto che l’inflazione stia scendendo e che gli aumenti dei tassi di interesse dovrebbero diminuire, mentre la recessione potrebbe non essere così grave come previsto.

È importante ricordare che il mercato delle criptovalute è altamente volatile e soggetto a forti fluttuazioni di prezzo, ma i segnali di ripresa e di rialzo sono positivi. È importante quindi procedere con cautela e informarsi sempre prima di effettuare qualsiasi investimento in criptovalute.