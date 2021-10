Bitcoin: con un Pac da 100 euro al mese dal 2019 oggi oltre 15.000 euro

Per investire con successo in Bitcoin una delle strategie da utilizzare è quella del Pac, i piani di accumulo. Dopo un’estate tiepida la regina delle criptovalute ha ripreso a inizio mese la sua corsa arrivando negli ultimi giorni a toccare il massimo storico di 57mila euro, oltre la metà del valore di 100mila euro che molti osservatori ritengono sarà il valore del Bitcoin sul medio periodo.

Proprio la volatilità che caratterizza il Bitcoin è la principale ragione che spinge in molti a non investire in questo asset percentuali oltre il 2-5% del proprio portafoglio. La fintech Conio che ha creato il primo portafoglio bitcoin italiano, ha fatto un esercizio semplice, calcolando il rendimento di un investimento rispettivamente di 2.000 e 3.000 euro suddivisi in versamenti da 100 euro al mese per 20 mesi, nel primo caso, e 30 negli ultimi due casi. In sostanza, dicono da Conio, è stato utilizzato lo schema del PAC, lo strumento usato dai gestori, insieme a un orizzonte di lungo periodo, per sterilizzare l’investimento rispetto alla volatilità.

Per arginare il “panic selling” che molte crisi finanziarie del passato hanno generato, e per ridurre in maniera significativa la rilevanza della tempistica (“market timing”) con cui si effettua un investimento o un disinvestimento, una valida alternativa che ci viene in soccorso è quella rappresentata dai Piani di Accumulo(PAC). Il PAC è una tipologia di allocazione del denaro che prevede una serie di investimenti periodici atti a costruire capitale nel tempo e che si differenzia dal tradizionale investimento in un’unica soluzione (PIC, Piano di Investimento di Capitale). I benefici dei Piani di Accumulo sono in sintesi:

Gestire l’emotività – la contingenza di un momento specifico non viene considerata ai fini della scelta di investire o disinvestire;

Abituarsi al risparmio come “forma mentis” – accantonare periodicamente una quota del proprio patrimonio destinandolo agli investimenti in maniera automatica;

Ridurre la volatilità – con un piano di accumulo è possibile mediare nel tempo i prezzi di carico delle posizioni;

Flessibilità e personalizzazione – durata, frequenza e importo dei versamenti adattabili alle esigenze di ogni investitore.

Investire in Bitcoin: la simulazione in pac di Conio

La simulazione di Conio parte immaginando tre profili di investitori, ognuno dei quali ha investito 100 euro al mese per un periodo variabile tra i 20 e i 30 mesi, in diversi archi temporali, che hanno tenuto l’investimento fino a oggi: l’holder “early adopter” che ha puntato sulla cripto nel 2012, investendo per due anni; un “follower”, che è entrato nel 2015 e un “new comer” che è entrato nell’aprile 2019 acquistano fino al mese scorso. Vediamo com’è andata.