Binance riapre i prelievi, ma permane la sfiducia

Ieri il ceo di Binance Changpeng Zhao ha affermato che la situazione si è “stabilizzata” per il suo exchange di criptovalute, nel tentativo di placare i timori degli investitori dopo che la società è stata costretta a fermare i prelievi in USDC.

Zhao ha affermato che martedì sono stati effettuati circa 1,14 miliardi di dollari di prelievi netti, ma ha twittato che questo non era “il prelievo più alto che avesse mai elaborato”. Il ceo ha tranqullizzato tutti, affermando che i depositi stanno tornando su Binance.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che Binance ha temporaneamente interrotto i prelievi della stablecoin USDC lo scorso martedì, mentre effettuava uno scambio di token. Zhao ha detto che Binance ha visto un aumento dei prelievi di USDC. La sospensione dei prelievi era dovuta al fatto che alcuni scambi di valuta dovevano avvenire attraverso una banca non specificata di New York che non era aperta, secondo Zhao. Binance ha ripreso i prelievi dopo circa otto ore di inattività.

L’episodio ha lasciato gli investitori al limite, in particolare dopo il crollo dell’exchange di criptovalute FTX eil successivo arresto del suo fondatore Sam Bankman-Fried, che sta affrontando accuse penali federali.

La società di analisi blockchain Nansen ha dichiarato martedì che ci sono stati più di 3 miliardi di dollari di prelievi netti da Binance negli ultimi sette giorni. Ma il ceo di Nansen, Alex Svanevik, ha affermato che la situazione è diversa rispetto a FTX, che ha visto prelievi dell’ordine di “multimiliardi di dollari”. Ha detto questo pomeriggio alla CNBC Svanevik:

“Direi che stai decisamente vedendo prelievi più grandi del normale da Binance. E quindi vale sicuramente la pena tenerlo d’occhio, ma per quanto posso dire in questo momento, questa è molto diversa dalla situazione FTX”.

Svanevik ha notato che Binance ha circa 60 miliardi di dollari di asset sul suo exchange, di cui i prelievi rappresentano una piccola parte.

“Mentre prevediamo che i prossimi mesi saranno accidentati, supereremo questo periodo difficile e saremo più forti per averlo superato”, ha scritto Zhao in una nota interna, visionata da Bloomberg.

Le riserve di Binance

Gli investitori hanno chiesto maggiore trasparenza da Binance. Il mese scorso, la società ha rilasciato una prova di riserva in cui afferma di avere un coefficiente di riserva del 101%. Ciò significa che ha risorse sufficienti per coprire i depositi dei clienti.

Ma i critici hanno affermato che la prova delle riserve non è andata abbastanza lontano per dare garanzie sulle garanzie di Binance. Mazars, la società di revisione contabile utilizzata da per la prova delle riserve, ha affermato nel suo rapporto di novembre di cinque pagine che la società “non esprime un’opinione o una conclusione di garanzia”.

Zhao ha dichiarato dsu Twitter mercoledì che detiene le riserve di risorse degli utenti uno a uno. Ha anche affermato che la società rilascerà un altro lotto di prove di riserva nelle “prossime due settimane”.