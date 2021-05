Gates si prepara al divorzio, trasferiti a Melinda 2,4 miliardi in azioni

In vista del divorzio e della spartizione della ricchezza di Bill Gates e l’ex moglie Melinda, iniziano a muoversi miliardi di dollari da un conto all’altro. Secondo quanto risulta dalle notifiche inviate alla Sec, Bill Gates avrebbe trasferito azioni per un valore di 2,4 miliardi di dollari da una holding da lui gestita (Cascade Investment) a un conto intestato alla moglie Melinda. Si tratta, ad esempio, di partecipazioni in Coca-Cola Femsa, attiva nell’imbottigliamento (121 milioni di dollari di controvalore) o in Grup Televisa, un’emittente messicana (386 milioni). Cascade Investment non risulta più azionista in nessuna di queste due società.

Secondo quanto ha riportato per primo il quotidiano Wall Street Journal, Gates avrebbe anche trasferito alla moglie parte delle quote che la Cascade detiene nella compagnia ferroviaria nazionale del Canada e nel rivenditore automobilistico americano AutoNation. Il valore di queste quote alla chiusura di Borsa di mercoledì è rispettivamente di 1,55 miliardi di dollari (1,9% della società) e di 307 milioni (corrispondenti al 3,7%). In questo caso, Cascade Investments, che fa capo al fondatore di Microsoft, detiene ancora il 12,3% del capitale della Canadian National Railway e il 19,2% di AutoNation.

Bill Gates, un divorzio miliardario

I coniugi Gates non avevano stretto un accordo prenuptial per definire preventivamente come si sarebbero divisi le rispettive proprietà in caso di divorzio. E’ emerso dalle carte, comunque, che Melinda non chiederà al marito gli “alimenti” una volta completata la separazione.

Al gennaio 2021 la ricchezza del fondatore di Microsoft ammontava a 133 miliardi di dollari, mentre, quella di sua moglie a 70 miliardi di dollari. Secondo la classifica aggiornata costantemente da Forbes, Bill Gates sarebbe attualmente il quarto uomo più ricco al mondo con un patrimonio netto 129 miliardi di dollari, dietro a Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnault & Family (Lvmh) ed Elon Musk (Tesla).