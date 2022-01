Bill Gates fa shopping in Italia, comprato il Danieli di Venezia

Bill Gates fa shopping in Italia e mette le mani sul Danieli, il più antico hotel di Venezia. La prestigiosa struttura in riva degli Schiavoni a pochi passi da piazza San Marco passa così nella società Four Seasons, di proprietà del fondatore di Microfoft e del principe Al Waleed bin Talal.

Lo riporta Il Corriere della Sera, che non menzione il prezzo dell’operazione.

Ma il Danieli rappresenta solo un passo verso l’espansione nella nella penisola. Come spiega il quotidiano milanese, è in generale sull’Italia che punta Four Season che ha già messo l’insegna anche sul San Domenico di Taormina (comprato nel 2016 per 52,2 milioni, superando di 200 mila euro l’offerta dell’emiro del Qatar Al-Thani) e riaperto dopo il completo rinnovamento il Four Seasons di Milano, entrambi di proprietà del gruppo statuto. Alcuni voci parlano anche di un prossimo investimento di Gates e il suo gruppo in Puglia.

Ma torniamo al Danieli. Il masterplan del nuovo Danieli, secondo il Corriere, sarebbe già stato affidando al designer Pierre Yves Rochon che avrà 200 camere e sarà pronto nel 2024. Il fondo americano King Street ha messo in piedi il finanziamento e fornito i capitali per i lavori di ristrutturazione, stimati in circa 30 milioni di euro. La società di consulenza Jll che ha svolto le attività di valutazione, prevede che a regime la struttura avrà un valore di oltre 500 milioni di euro.

Danieli: una storia lunga 200 anni

Il Danieli è il più antico hotel di Venezia, con una storia di 200 anni alle spalle. Si trova a due passi da piazza San Marco, da Palazzo Ducale e dal Ponte dei Sospiri. È composto da tre palazzi: Palazzo Danieli Excelsior, del XX secolo, Palazzo Casa Nuova del XIX ed ex sede della tesoreria ed infine Palazzo Dandolo, in stile gotico veneziano.