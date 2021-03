Bill Gates: ecco i libri preferiti dal fondatore di Microsoft

Fondatore di Microsoft, terza persona più ricca del mondo con un patrimonio stimato a gennaio 2021 a 120 e passa miliardi di dollari. Bill Gates è oggi un filantropo attivo in vari progetti.

Dopo aver lasciato la guida di Microsoft, Gates ha investito e investe tuttora grandi quantità in denaro in diverse organizzazione benefiche e progetti di ricerca attraverso la sua fondazione Bill & Melania Gates. Tanti gli investimenti di successo realizzati da Gates, dall’ambiente ai vaccini, tutti con finalità filantropiche. Bill Gates ha condiviso con il Wall Street Journal una serie di considerazioni sui suoi investimenti.

Quando ho compiuto il passaggio dalla mia prima carriera in Microsoft alla mia seconda vita nella filantropia, non pensavo che il mio tasso di successo sarebbe cambiato molto. … Scoprire un nuovo vaccino, immaginavo, sarebbe stato altrettanto difficile come scoprire il prossimo unicorno tecnologico. Ma vaccini sono molto più difficili, invece”.