Bill Gates consiglia questi 5 libri per l’estate

Non solo uomo d’affari, miliardario e filantropo. Bill Gates è anche un appassionato lettore e con l’avvicinarsi delle vacanze estive, consiglia 5 libri da leggere durante il meritato riposo. In un post pubblicato sul suo blog, Gates Notes, il fondatore di Microsoft elenca le letture delle vacanze.

“Ci sono libri che parlano di uguaglianza di genere, polarizzazione politica, cambiamento climatico e della dura verità che la vita non va mai come i giovani pensano”, scrive Gates, 66 anni. “Non sembra esattamente roba da lettura da spiaggia”.

Ma questo non significa che siano difficili da leggere, osserva Gates. Dall’editorialista del New York Times Ezra Klein allo scrittore di fantascienza Kim Stanley Robinson, secondo il miliardario gli autori delle sue ultime scelte sono tutti “in grado di prendere un argomento corposo e renderlo avvincente senza sacrificarne la complessità”.

I cinque grandi libri per l’estate secondo Bill Gates

“Il potere” di Naomi Alderman: secondo Gates “Il potere”, opera di fantascienza del 2016 della scrittrice britannica Naomi Alderman, gli è stato originariamente consigliato dalla figlia maggiore, Jennifer. La premessa del romanzo immagina uno scenario in cui le donne di tutto il mondo sviluppano improvvisamente la capacità di emettere scosse elettriche mortali dalle mani, con il risultato che le donne diventano il sesso dominante e formano un matriarcato. Il libro, che affronta i temi dell’uguaglianza di genere e dei ruoli di genere, alla sua uscita ha ottenuto il plauso della critica, tra cui il New York Times e l’ex presidente Barack Obama.

“Leggendo “Il potere”, ho acquisito un senso più forte e viscerale degli abusi e delle ingiustizie che molte donne subiscono oggi”, scrive Gates. “E ho ampliato il mio apprezzamento per le persone che lavorano su questi temi negli Stati Uniti e nel mondo”.

“Why We’re Polarized’ di Ezra Klein: Gates cerca di rimanere “generalmente ottimista” sul futuro, scrive sul suo blog, ma la polarizzazione politica negli Stati Uniti è “l’unica cosa che smorza le mie prospettive”. Proprio questo argomento è il tema di “Why We’re Polarized”, scritto da Klein, analista politico e cofondatore di Vox. Il libro di Klein affronta le divisioni politiche dell’America da una prospettiva psicologica, sostenendo che i gruppi in cui le persone si auto-identificano – compresi i partiti politici – giocano un ruolo eccessivo nel modo in cui prendono le decisioni e vedono il mondo.

“Se volete capire cosa sta succedendo alla politica degli Stati Uniti in questo momento, questo è il libro che fa per voi”, scrive Gates.

“L’autostrada di Lincoln: Un romanzo” di Amor Towles: Gates ha incluso il bestseller di Towles “Un gentiluomo a Mosca” nella sua lista estiva del 2019 e ora scrive di aver apprezzato quasi altrettanto “The Lincoln Highway”. Pubblicato lo scorso anno, l’ultimo lavoro di Towles è un romanzo d’avventura ambientato nel 1954.

È la storia del viaggio di un adolescente che attraversa il paese con il fratello minore, che viene mandato fuori strada da una coppia di compagni di viaggio che hanno fatto parte del passato del protagonista in una fattoria di lavoro per delinquenti minorenni. “Towles si ispira ai famosi viaggi degli eroi e sembra voler dire che i nostri viaggi personali non sono mai così lineari e prevedibili come potremmo sperare”, scrive Gates.

Il ministero del futuro di Kim Stanley Robinson: romanzo di fantascienza – o cli-fi, abbreviazione di “climate fiction” – pubblicato nel 2020, è ambientato in un futuro prossimo e segue un’organizzazione globale fittizia che guida vari sforzi per combattere il cambiamento climatico.

Lo stesso Gates è un attivista dichiarato per il cambiamento climatico e l’anno scorso ha scritto un suo libro in cui proponeva potenziali soluzioni al cambiamento climatico. In particolare, scrive che il romanzo di Robinson offre “molte idee intriganti”, spiegando efficacemente la scienza alla base del cambiamento climatico e lavorando verso “un finale sorprendentemente pieno di speranza”.

“Come funziona davvero il mondo: La scienza dietro a come siamo arrivati qui e dove stiamo andando” di Vaclac Smil: Gates lo definisce “un altro capolavoro di uno dei miei autori preferiti”.

Il libro è l’ultima opera di Vaclav Smil, professore emerito ceco-canadese di scienze ambientali. Nel 2017, Gates ha scritto di aver letto tutti i 37 libri pubblicati da Smil, su argomenti che vanno dall’energia pulita alla produzione e all’agricoltura. Oggi, Gates scrive che la maggior parte dei libri di Smil si leggono come libri di testo, ma “questo è scritto per un pubblico generale e fornisce una panoramica delle principali aree di sua competenza”. Il libro tratta di come l’energia abbia plasmato la storia della civiltà, dalle società agricole all’era industriale moderna.

Smil “ha snocciolato tutti i numeri” per fornire “una breve ma approfondita educazione al pensiero numerico su molte delle forze fondamentali che modellano la vita umana”, scrive Gates.