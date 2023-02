Bill Gates acquista il 3,76% di Heineken

Il miliardario fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha acquistato il 3,76% di Heineken Holding NV, una delle più grandi aziende di bevande olandesi, nonostante abbia dichiarato in passato di non essere un grande amante della birra.

Secondo il registro dell’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM), le azioni sono state acquistate il 17 febbraio scorso. Heineken Holding possiede una partecipazione di controllo nella birreria Heineken NV. Gates ha acquistato le azioni dal gruppo messicano FEMSA, che sta vendendo la propria partecipazione nella compagnia di birra.

Un’altra dichiarazione dello stesso giorno del mese ha mostrato che FEMSA ha venduto tutte le 18 milioni di azioni detenute in Heineken Holding. Bill Gates ha acquistato 10,8 milioni di azioni, del valore di 883 milioni di euro ($ 939,87 milioni) ai prezzi di mercato attuali, attivando l’obbligo di divulgazione previsto dalle norme di borsa olandesi.

La mossa di Gates ha attirato l’attenzione sul mercato, poiché l’acquisto di azioni in una società come Heineken potrebbe rappresentare un segnale di fiducia nell’industria delle bevande, nonostante le dichiarazioni passate del miliardario.

La società olandese Heineken è stata fondata nel 1864 ed è una delle più grandi birrerie del mondo, presente in oltre 190 paesi. La società ha recentemente registrato una crescita delle vendite in Asia, nonostante la pandemia globale da Covid-19 abbia causato un calo delle vendite nel settore delle bevande in molti paesi.

La mossa di Gates potrebbe suggerire un futuro positivo per la società olandese, ma solo il tempo dirà se l’acquisto di azioni si rivelerà un successo per il miliardario e per il settore delle bevande in generale.